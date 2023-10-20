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拯救小魚（二二）

紅山玉

她很高興再也沒有了嗆人的菸味，可是房東也很可憐啊。露西老太太經常看報紙，她知道眼下貸款利率已經漲了十次，這對那些以租養貸的人來說，就是一場災難一樣，尤其是像房東李冬菊這種選擇了浮動利率的人。租客不及時付房租，可是她李冬菊必須每個星期都付房貸。長此以往，那後果不堪想像。她也想盡自己所能，幫助這個可憐的房東。

李冬菊的車一露頭，露西老太太拄著拐杖就出了家門，舉著一把傘站在樓梯上等待。李冬菊的身影剛從大門口一閃現，露西老太太就揮舞著手中的信件喊：它來了、它來了！

李冬菊從露西手中接過那封掛號信，她準備吃過飯就再去「一八五○」蹦迪舞廳。她要從送掛號信的人手中接過接力棒，將這封來自小額法庭的信親自交給郁小魚。她心想：你迎戰吧。她知道除了自己正面出擊之外，別無他法。不然，這封掛號信根本就到不了郁小魚的手中。

「一八五○」舞廳裡人潮依舊。

李冬菊在晃動的人影中，好不容易才看到郁小魚的身影，這次和她面對面扭動著的變成了那個叫Credit的人。李冬菊一眼就認出來那人了，那一次在飯店和他們狹路相逢，她畢竟盯了他們兩人很久。雖然最後跟丟了，但是Credit那張臉和他碩大的肚子，李冬菊永遠都不會忘記。

到了這一刻，李冬菊徹底明白了，郁小魚這是在兩個胖男人中間，玩著三個人的遊戲。她不知道這個叫Credit的人，是否同樣認識那個叫大衛的人。但是從現在的場景看，郁小魚顯然在兩個男人中間如魚得水。李冬菊什麼都沒說，上去就將郁小魚拉了出來。（二二）

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