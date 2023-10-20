王幼嘉／圖

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疫情 後，飛往國內的國際航班減縮到每周一兩班，價格畸高，各種匪夷所思的隔離和檢測政策讓人畏懼，親友們也擔心萬一染疫累人累己。我們和很多人一樣，快三年沒有回國了。只能拜託婆婆最小的妹妹快到期時，專程輾轉幾次公交車，去昌平殯儀館骨灰堂繳費。這種必須持證並且人去的方式，不知為何延續了四十年沒改變，褐色塑料封皮和粗糙紙張印刷的內芯，和家裡幾十年前的證件們一樣。

疫情終於令整個世界筋疲力盡，隔離和檢測越來越放鬆，機票價格也不那麼離譜了。先生要上班養家，兒子的學業比天都大，只有我算是家裡的機動人員。想到即將八十歲的我的雙親，風燭殘年時還要擔驚受怕，他們不一定能等到被形容成「地獄使者」一般的covid徹底消失的那一天，迫不及待地訂了票。

臨回國時，我特意發微信 感謝先生的小姨。她客氣了幾句後，說道：「那個地方就是太遠了，倒五次車，往返六個小時。」所以，先去長沙陪父母過了年，到北京 第二天，我就約了時間去小姨媽家裡，取婆婆的骨灰存放證。月底是繳費最後期限，為了這件事就著急回北京，父母很不能理解，我也不想多說什麼。

我和先生家的親戚都不太熟，和他小姨閒話了幾句疫情，喝了兩杯茶。我說中午一起吃個飯吧，過來的時候，我查到附近有一家評分很高的韓餐館。小姨忙不迭擺手，說她剛剛吃過早飯，因為血糖太高，要到下午才能進食，她急得有些口吃了。我「哎呀哎呀」地表示遺憾，只能繼續虛讓：「要不下周咱們吃晚飯？」

她敷衍道：「那再說吧，大老遠的，你難得回來，肯定有好多事。」

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公公聽我在電話裡講，怎麼去拿了存放證、如何買了禮物感謝小姨，他照例只是「哦」了幾聲。我又強調一遍：「每年一千兩百塊，錢倒不多，但這邊規定最多存放三年，這是最後一年。」

「那你怎麼不取出來？」

「取出來放哪裡？我們要不要去買個墓地？只能存最後十二個月了。」

「我不要墓地。你媽的骨灰你在你們家院子裡，挖個坑埋了吧，要不然就在小區裡找個地方埋了。墓地都是騙錢的。」

公公雖然八十二了，腦子沒糊塗，他從來都是這樣的觀念：哪裡都是騙錢的，菜市場賣菜的小攤販也要小心缺斤少兩多收錢。

「聽說姥姥、姥爺的墓地馬上到期了，必須遷出來。您要不要和舅舅、小姨商量一下，把媽的骨灰和姥姥、姥爺的放在一起？」我忍不住又多管閒事了。

「如果問我的意思，你就放在家裡得了，沒必要交一千兩百塊。你們存放之前，也不和我商量商量。你們總是這樣，把錢不當回事。。。。」

疫情前，先生一個人回國處理他母親身後事的，這個「你們」的「們」說的是誰？我打斷公公即將沒完沒了的關於墓地和寄存費的抱怨，問了幾句他的飲食起居，說了些「您好好吃飯、保重身體」的話就掛了。

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我把繳費單拍了照發給先生，把公公說的話一五一十地轉述給了先生。結婚這麼多年了，我沒有在婚姻中變得小氣計較，有時候還有些惡毒，比如這樣故意羞辱對方。先生的反應一如我所料：「別搭理他。這件事我們自己處理就行了，你要問他的意見，肯定就是那種話。」

我問他到底打算怎麼處理，他回覆道：「我無所謂，只是我擔心舅舅和小姨說話，我看看他們的意思再說吧。」

他又補一句：「我在忙。」

發動了車子，我又打開微信補了一句：「昌平殯儀館很難找，我開了一個多小時才找到。還有，今年是最後一年寄存，規定最多存放三年。」

我知道，他一定會回覆「我知道了」，然後就沒有然後了。

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婆婆去世一周後才被發現。當開鎖匠打開門，派出所警察捂著鼻子，只是邁進去看了一眼就關上門，跑到單元門前的樹下喘氣。據說屋子裡刺鼻的氣味樓上鄰居兩天前就聞到，但北京城經常有嗆鼻子的、怪異而豐富的氣味，被低氣壓籠罩在華北平原這個一三八一平方公里的巨型城市上空。有人經過時，也就詫異了那麼一下下就算了，這是一個繁忙的城市。四樓一號的老太太站在單元門前給人說，她早就覺得不對勁了，她家裡人只叫她別管閒事。（一）