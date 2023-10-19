望著、望著，椰子樹彷彿邁著矯健的步伐向她走來。時光在她手裡，已經是握不住的流水，她唯一希望家人平安、健康喜樂。

海瑞森一起床，就窩在光線暗淡的沙發上看書。外婆說：「寶貝，你會把眼睛看壞的。」

外婆打開了沙發旁的一盞五彩立地燈，四圍立刻沐浴在絢爛的光影中。外婆給海瑞森端過來早餐：荷包蛋、燕麥粥和華夫餅，放在沙發前的茶几上。海瑞森揮揮手：「拿開，拿開。」外婆只得鬱悶地拿回了廚房，嘴裡嘀咕著只有她自己知道的語詞。

午餐後，爸爸還沒有回來，海瑞森拉著媽媽和外婆玩撲克牌。爭上游，是海瑞森與教堂裡認識的李河小朋友玩熟了的遊戲。在李河那裡，海瑞森能贏上一盤，但在媽媽和外婆這裡，卻每次都輸，輸到後來就耍賴了。

見海瑞森耍賴，外婆起來去沏些茶，拿些乾果和瓜子。難得和孩子們休閒地聚在一起，外婆開開心心地享受著天倫之樂。

安安的手機鈴聲響了起來，是警察打來的電話。安安在電話裡緊張地問：「什麼，怎麼回事？我馬上過來。」擱下電話，安安說：「姜磊出事了，我得去事發地。」

外婆焦慮地問：「出什麼事，我和你一起去？」

安安有些擔驚受怕，連連說：「好吧，我們一起去，海瑞森也去。」

安安載著母親和兒子來到事故現場，肇事貨運卡車的一只前燈被撞落了。姜磊的車頭，已經全部被貨運卡車撞成大窟窿。在一片狼藉之中，安安看見姜磊倒在方向盤上。海瑞森看見了很多血，他害怕地別過頭去。外婆想去拉女婿，卻被警察攔住了。警戒線外，陌生人圍了一圈。（九）