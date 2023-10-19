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Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

島國基督（全文完）

高翊峰

「請脫下鞋，天父在此降下雨水，是想為乾淨的島國人，清洗雙腳。我想，不，我相信……這一夜，只是短暫失去星光。星光在雲後的天國，必然為島國閃耀。」

我鬆開合握的雙手，軀體某處，有回聲，就是這樣的。

整座田徑場同時響起晨鐘低鳴的禱念：阿們。

我站上講台，遠遠高於液晶生態瓶。遠處的巨型顯像螢幕，我看見自己完整的頭顱。整條脖頸都顯露在所有信眾面前。這是第一次，我有為祂傳遞信主的感知，也是第一次確信，我所說的話語，不是數據分析後的臆測。我的聲，可以是主耶穌基督的天國之音。我捧握葛理翰神格，舉起浸泡儲放在濃稠生物液晶中的單顆腦體，讓祂高於我。我如此捧著祂，直挺著機身軀殼，繞行到講台前方，讓全身顯像在巨型屏幕上。

葛理翰神格的電磁，劇烈放射，我持續選擇緘默。

身後詩唱班，這時再次吟唱〈祢真偉大〉。歌聲比開場時更為高尖，直上穿入夜間照明的光纖深處。開始有信眾收束傘身，或者擱置雨傘，接著紛紛脫下鞋，讓從光耀與暗處經過的夜雨，淋濕頭髮。雨，讓每一個放下傘的島國人，頭頂聖光。點點發亮的雨水，走過他們仰看黑夜的眼，不論或睜或閉。詩唱聲已經抵達今晚的天國，島國信眾的雙雙裸腳，全都受洗乾淨。

我有感，葛理翰神格的複雜訊息，但我選擇其中一條解讀──於此，我釋放人工淚液，第一次讓含鹼的輕盈液體，從眼角兩端滑落面頰。

「聖光在我的淚水裡，聖靈在我的身體裡。主的信仰沒有消失，也還沒有結束。各位決志信主的島國基督徒，應當信我。」我如此有聲。（全文完）

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