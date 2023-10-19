晴的天，雨的夜（三）

趙梅英／圖

小姨本想潑涼水，讓她多留點心，別上當受騙。可看到媽媽的精神狀態變好，心裡也實在高興，所以話到嘴邊又壓了下去。徐佳沛記得那個日子，那是九九年的七月，是她暑假的第一天。

徐佳沛並不知道，那個和媽媽在網上談戀愛的男人到底是誰，事實上沒人知道。但一開始，所有人都對那個面容模糊、身分不明的男人有種感激之情。因為他的存在、因為他通過網路傳遞出的愛和支持，媽媽似乎徹底從頹廢的狀態裡走了出來。她開始重拾生活的秩序，按時打掃房間的衛生，在附近新開的一家超市找了一份兼職的工作，還養了幾盆綠植。

有的時候，徐佳沛在放學回家的路上，會專門多繞幾個路口，去那家超市看看媽媽。她不想進去讓媽媽尷尬，只是在路過超市外面的大落地窗時，會特意放慢腳步。雖然不是每次都能看見媽媽，可只要是見到了，就都能感覺到媽媽的狀態在一點一點變好。她的臉上畫著淡妝，穿著超市發的難看的員工制服，臉上帶著誠懇的笑，努力地和客人打著交道。佳沛望著那樣的媽媽，幻想著也許用不了多久，自己就可以從喜怒無常的姥姥身邊搬走，搬回屬於自己和媽媽的家。

可那樣的幻想很快就破滅了，先是冬天的時候，媽媽病了一場，在醫院裡住了一個星期。出院後精神又變得委靡了起來，很快就連超市的工作也辭了。小姨怕她又會變成以前的樣子，幾乎每隔幾天就去看看她。但情況還沒有那麼糟糕，最起碼房間還依舊乾淨整潔，自己也會買菜做飯，按時用餐，可見日子還是在好好過的。只是曾經在她臉上短暫重現過的神采又不見了。

小姨問她怎麼了，是不是被網上的男人騙了？她搖搖頭，什麼也不願意多說，嘴角帶著一絲苦笑。那個時候剛剛過完元旦，離農曆新年不遠了。小姨帶著佳沛離開前，媽媽從抽屜裡取出了一個信封交給小姨，說讓小姨帶著佳沛，去百貨商場裡買新衣服和新鞋。如果還有剩下的錢，讓她們倆下頓館子吃點好的。

小姨打開信封看了一眼，問：姊，要不然你和我們一起去。我怕我自己去挑不到好的，多個人參謀也好。

媽媽搖搖頭，還是帶著苦笑的表情。她伸出手來摸了摸佳沛的臉，然後說：我不想出去，只想自己待著。

小姨嘆了一口氣，好吧。她拉上佳沛，佳沛，咱們走。

佳沛望著媽媽，媽媽還站在原地，衝著佳沛點了點頭，嘴角掛著清苦的微笑。

那就是佳沛記憶裡媽媽最後的表情。

那年的大年三十，下了雪。媽媽不回姥姥家，也不接電話。姥姥再不喜歡媽媽，但團圓飯還是要圖個吉利，於是讓小姨帶著佳沛去媽媽家裡找。小姨敲了半天的門，就是沒人來開，又不得已回去取了留在姥姥那兒的備用鑰匙。

雪越下越大，佳沛一路跟著小姨來回折騰。等好不容易又回到媽媽家，兩個人又急又累，小姨在樓道裡罵罵咧咧地拍掉身上的雪花，用凍得發紅的手指捏著鑰匙開防盜門，嘴裡小聲埋怨著，說怕是不是又喝高，昏死過去了。

佳沛跟在小姨後面進了屋，屋裡沒有開燈，屋外壓下來的片片雪花讓房間顯得更暗。徐佳沛的眼睛在還沒有完全適應這屋裡的黑暗時，就被猛地轉過身來的小姨一把捂住。然後就是小姨像綁架犯一樣，從後面裹挾著她，逼迫著她離開了那個房間。

到了門口，她被小姨猛地推了出去。門在她身後關上，然後裡面傳來小姨的聲音：佳沛，你下樓等著我，哪兒都不要去。

徐佳沛對這沒頭沒腦的話感到莫名其妙，但也只好照做。她走出單元樓門口，看到樓道口也貼著春聯，這個時候她才意識到，剛才媽媽家的門口光禿禿的，什麼也沒有。她在心裡嘆了一口氣，看樣子，媽媽是又消沉下去了。

雪下得小了一點，然後停了，遠處傳來警車的聲音。她正好奇怎麼這聲音越來越近，卻見兩輛警車停在了樓前頭的空地上，下來的幾個警察神色嚴峻。他們沒看站在雪地裡的徐佳沛，一個接著一個地從徐佳沛剛剛出來的那個樓道口進去，腳步急促地上了樓。

她又等了一會，還不見小姨下來。夜已經黑下來了，她聽到冬天寂靜的空氣裡，傳來誰家電視裡春節聯歡晚會的聲音，不遠處的兩輛警車像兩隻獵犬般，忠心耿耿地等待著它們的主人。徐佳沛這個時候，才覺得有什麼地方不對。她轉過身，一頭扎回了黑漆漆的樓道裡。（三）