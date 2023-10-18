客廳裡的聖誕樹老早就掛上了彩燈，夜晚五顏六色的燈光，看上去喜氣洋洋。雖然外婆不信教，但這麼多年住下來，一些美國的節日她還是瞭如指掌的。

去年平安夜，她和孩子們在威廉斯堡的聖誕公園。那裡到處都是大大小小的聖誕樹，一到夜晚就是燈的海洋。琳瑯滿目的街道，各式商品爭奇鬥艷，雖然好看，但沒有中國春節的民族風味。外婆還是喜歡上海新年的格局和情調，喜歡上海女人穿著花旗袍，婀娜多姿地走在南京路上的味道。

也許吃太多了，外婆躺下後翻來覆去睡不著。子夜時分，她在保暖杯裡喝上兩口溫開水，穿過走廊，來到衛生間時，發現窗外白茫茫一片，天空正飄著鵝毛大雪。雖然是瑞雪兆豐年，但外婆已經受夠了哈里森堡冬天的寒冷。她五、六根開裂的手指，像刀口一樣隱隱作痛。女兒安安給她用橡皮膏包紮起來，可是一落水就掉了。

外婆重新躺下後，迷迷糊糊地睡著了，但天沒亮就起床做早餐。外婆不厭其煩地每天認認真真做早餐，然而孩子們對早餐不屑一顧，多半是寧願餓著肚子走人，也不肯坐下來吃熱乎乎既衛生又健康的早餐。

聖誕節 的早上，原本打算與妻子安安一起睡懶覺的姜磊，忽然想著去教堂了。他對安安說：「今天聖誕節，我去教堂給你們祈禱。」

外婆見女婿好像匆匆忙忙要出去，道：「吃了早餐再走吧，這麼大的雪，你去哪裡？」

女婿說：「去教堂，教堂裡有吃的東西。」

外婆說：「雪下得那麼大，開車注意安全噢！」

外婆用目光送走了女婿姜磊，轉過身，她望著廚房牆上「海邊的椰子樹」。（八）