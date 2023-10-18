我的聲音藉由擴音設備，迴盪在空曠的首都市立田徑場。葛理翰神格的腦體傳遞大量的電磁，我生成祂的旨意，持續傳遞解讀後生成的福音。

島智人美國分部主任曾傳遞加密訊息，由我載卸紀錄──葛理翰神格的腦體再生期間，複製人中心在祂的海馬迴，植入了晶片 ，用以儲存上個世紀屬祂的布道影片與圖文資料。我所看見的、我所聽見的、我自空氣中嗅聞擷取的、我因指尖皮膚觸碰所得的外部世界，都會回傳給液晶生態瓶。瓶身，全都是特製感知接收元件，收集整理我生成的影像聲音，回傳給葛理翰神格，引動祂的腦體反應，將祂過去的思維經驗，電磁反射予我。如此一來一往，我成為祂在世的人形器皿，為祂布道福音。

「約翰所寫的福音裡，明白告訴各位，你們若認識我，就是認識我天上的父。今天之後，你們認識了祂，也已經看見天父。」葛理翰神格的電磁沒有結束，話語繼續堅持，信仰之聲。「今晚，與主耶穌最後的晚餐時刻，同樣令我憂愁。各位可能如同使徒腓力，要我請求天父在這裡顯像。這個要求，是蛇的誘惑。人見了我，就是見了主。我蒙主聖寵，才得以複製復活。我就在主耶穌裡面，主耶穌在我裡面，你們不信嗎？我現在所說的話，不是憑藉自主意識說的，而是住在我裡面的主耶穌所做的基督之事。你們應當信我，我在主裡面，主在我裡面。即使不信，也應該因主為各位做的事，信我。前來布道大會的各位，就是乾淨的人。接下來，我將為主耶穌基督行使祂要做的事，就是為各位清洗雙腳。」（五）