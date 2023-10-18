跟魔鬼是無法講道理的，李冬菊總結出這麼一句經典。離開舞廳有一段距離了，她腦子裡來回迴盪著的還是那些舞曲和那些瘋狂跳舞者的吶喊和口哨聲。李冬菊心想，這「一八五○」就是一個鬼的世界，自己只能生活在人的世界裡，兩者中間隔著的就是地獄與人間。

走出「一八五○」的李冬菊感到頭疼，她知道絕對不能再糾纏下去，再糾纏下去，自己就得真的跟鬼打交道了。她原本想拯救郁小魚那顆墮落的心靈，但是從目前的狀況看，很難。

她想好了主意，她想明天再來一次，她會帶著地板的照片，也會帶著自己電腦的照片。那台剛買來不到一年的電腦罷工 了，她很難想像，這與上次被水淹沒有任何因果，兩者一定是有關係的。

這些東西的損失都要郁小魚賠償。如果郁小魚不是那樣態度對待李冬菊，李冬菊覺得自己還能原諒她，放她一條生路。現在看，她既不肯搬走，又不肯付房租，還不肯留下聯繫信息，整個人就是像一個無賴一樣，一點原則也沒有。那自己還講什麼情面呢？走法律程序就是了。

李冬菊連夜給租房委員會發了信件，決定投訴，要求租客 郁小魚馬上搬走。同時，她又決定到小額法庭告租客郁小魚，讓她賠償換地板的損失和補足租金 欠款。李冬菊心想，我已經對郁小魚夠客氣的了，我一直想給她一些時間、給她一些機會。容人、愛人，是父母從小就天天在我耳邊叨咕的為人處世之道。那料想她毫不領情之外，竟然毫無羞恥之心。

樓上那間三半就這樣一直空閒著，李冬菊沒有辦法將郁小魚的東西扔到大街上去。（二○）