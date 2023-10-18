晴的天，雨的夜（二）

趙梅英／圖

徐佳沛的爸爸確實很成功，據說他在國外的生意越做越好，這一輩子都不用再為錢發愁了。他娶了新的妻子，生了兩個讓他真心滿意和喜愛的孩子。當然這一切都和徐佳沛無關了。原本就沒多少關係，在徐佳沛正式成年之後，就更是斷絕得乾乾淨淨了，絲絲縷縷都不剩。

徐佳沛十八歲生日那天，沒人幫她慶祝，她一個人翹課去了酒吧買醉。那天晚上很黑，天上沒有月亮，徐佳沛在酒吧迷離的燈光裡默默流淚，她又想起了自己的親爹。他終於解放了，終於可以擺脫自己了。恭喜他，真是恭喜他了。徐佳沛歪歪扭扭地從酒吧出來，辨不清方向地繞進了後巷，結果吐了自己一身。

地下樂隊的貝斯手毛建鳴跟著哥兒幾個剛從附近的一個酒吧出來，想來漆黑的後巷方便方便，結果就發現了徐佳沛。她剛才摔了一跤，磕破了頭，腦門上流著血，正像個受傷的小動物一樣嗚咽地哭泣。毛建鳴也顧不了她的長頭髮上還掛著骯髒的嘔吐物，抱起她，去了附近的診所。在那之後不久，他們兩個人就在一起了。

徐佳沛問過姥姥，為什麼會對自己的女兒和女婿有天上、地下般不同的評價，到底誰才是你的親生孩子？姥姥的回答模稜兩可，估計就連她自己也說不清楚，她那股子幾乎是與生俱來的厭女情緒，到底是怎麼來的。哪怕她自己就是個女的，理應明白和體諒女性的一切。算了，無所謂了。有些事就是命運，人力就扭不過來的，就比如當年自己的出生、父母婚姻的破裂，還有媽媽的死。

媽媽死在千禧年，那個時候徐佳沛還是個梳著羊角辮的小姑娘，她的父母已經離婚好幾年。離婚好像抽掉了媽媽所有的精氣神，她曾經為之驕傲的婚姻和成功的人生被擊碎，只剩下一地狼藉的真相。她自己也如一灘爛泥般，再也爬不起來。她經常在家裡買醉，然後昏睡過去。她連自己也照顧不好，根本沒有力氣去管徐佳沛。

後來經過協商，徐佳沛住到了姥姥家，而她爸每個月的撫養費也都會打到姥姥的卡裡。姥姥管著徐佳沛的一日三餐衣食住行，偶爾會派小姨帶著徐佳沛，一起去看看媽媽。每次媽媽過來開門時，臉上都帶著抱歉的笑。在她的身後，只有她一個人住的公寓裡空蕩又凌亂，泡麵盒子和啤酒瓶子都東倒西歪地胡亂扔著。徐佳沛看到，有個泡麵盒裡吃了一半的麵渣和湯汁，順著傾斜的碗流到了地上，大理石的地板上已經髒得不成樣子。

帶著徐佳沛一起來的小姨忍不住罵了起來。她推開媽媽，又找來清潔工具，開始收拾屋子。又是丟垃圾，又是掃地、拖地，折騰了好一陣子才收拾個樣子出來。她帶著徐佳沛忙活的同時，媽媽就像個無助的小女孩一樣，帶著委屈又害怕的神情，縮在沙發的角落裡。

姊，你這樣下去可是不行。小姨插著腰說，你得找個事做。

媽媽搖搖頭，我什麼也做不好。

小姨也跟著搖頭，又嘆氣，幸虧當初姊夫走的時候，把這個房子留給了你住，還給你留了點錢，要不然你現在要怎麼辦？

聽見別人又提起了那個拋棄了自己的男人，佳沛媽媽又傷情地哭了起來。徐佳沛難為情地低下了頭，望著剛被小姨一點一點擦亮的地板。她突然記起來，幾年前，那個時候爸爸還沒有離開這個家，還是同樣的大理石地板，穿著漂亮連衣裙的媽媽光著腿跪在那上面，哭著求爸爸。她嘴裡語無倫次地說著一些支離破碎的話，她當時還小，只能聽懂一半。現在想來，大概就是求他不要離開自己之類的話，可是有什麼用呢？爸爸還是離開了。而他一走，媽媽就徹底被打敗，一蹶不振、一塌糊塗、一地雞毛。

爸爸曾是媽媽生命裡唯一的驕傲，當年追求他的人很多，可最後是她艷冠群芳，成了徐太，她從此再也沒有出去上過一天班。婚姻破裂後，所謂的愛情成了泡影，媽媽整天以淚洗面，無論何時何地，她的全身上下都似乎被一團烏雲籠罩。

小姨知道自己的話也許有點重，她又在媽媽身邊坐了下來，口氣軟了一點：姊，要不然你再給自己找一個男人。三隻腳的蝦蟆不好找，兩條腿的男人滿大街都是，幹麼非得在一棵樹上吊死？

也許小姨的話真的起了作用，一個月以後，徐佳沛再見媽媽的時候，就覺得烏雲已經散去，春意又再次漾上媽媽的臉。她跟小姨說，自己最近迷上了網路聊天，在聊天室裡跟一個男網友很談得來。（二）