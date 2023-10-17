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訪美回母校紐約大學演講 馬英九：美國應促兩岸和談

海邊的椰子樹（七）

顧艷

那裡有單槓、雙槓、滑梯、鞦韆等，海瑞森就在這所學校上學。有人在操場裡放鞭砲，煙花在半空飛舞。海瑞森爬到滑梯的頂端，一條藍色的塑料滑道從高處垂下來，中間彎曲的弧度彷彿腰部的曲線，起碼有三米高。

「滑下來呀，海瑞森勇敢些。」爸爸說。

「這麼高，還是別滑了吧！摔斷腿可是麻煩事。」媽媽有些擔心。

「男子漢，沒有冒險精神怎麼行？我看著，沒問題。」

海瑞森看看爸爸，又看看媽媽，終於心一橫，倏地滑下去了。這一刻，他感到自己很了不起，一種成功的喜悅讓他眉飛色舞。爸爸給他伸出了大拇指，鼓勵他再來一次。媽媽這時也支持爸爸讓他再來一次。

海瑞森再一次滑下來了，他頭頂飄著一只汽球，一直往上飄。爸爸伸長脖子去抓，但汽球飄得太快，沒抓到。

回家時，爸爸一路哼著查克‧貝里的〈世事難料〉：「在一個黃昏的夜裡，我獨自走在這街燈下，幻想著我那美好的過去和幸福的未來。」

媽媽則拉著海瑞森的手，問著自己都覺得傻乎乎的話：「媽媽愛你，你愛不愛媽媽？」

「不知道。」海瑞森說。

外婆已洗完了油膩膩的碗筷，正在爐灶上燉紅棗桂圓湯，這是她給孩子們做的消夜。從前在上海時，她每隔兩天就燉一鍋，全家人喝得氣血充盈、皮膚潤澤。到了哈里森堡，買這些中國食材不方便，需要開上幾小時的車去中國超市；有時商家不進貨，就買不到了。外婆平時省吃儉用，好東西要留著給孩子們吃。可是並不討好，多半被孩子們吃幾口就糟蹋了。外婆又捨不得扔，熱熱自己吃。（七）

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