百年前的上一次布道，詩唱隊有三百人，單純清唱，聲量就足以傳遞天國。我感知電磁，落寞神情調校更為凝重。我大動作將液晶生態瓶置放講台中央的顯眼處。田徑場兩側的巨型顯像螢幕，可以依稀看見漂浮瓶內的葛理翰神格單顆腦體，以及站於其後的智能牧者軀體。我閉上雙眼，狀似禱告。自主回放，昨夜，自市政府返回下榻飯店後，我與葛理翰神格的加密交流。

我說──這是我第一次來到島國。祢是再臨，抵達之後有什麼感覺？

我解讀葛理翰神格的電磁訊息──島國時光，靜止在五年前的獨立戰爭。

我說──我生成的立場顯示，那是一場為了信念的必要戰爭。

葛理翰神格的電磁訊息──這座島嶼，是耶和華立誓賜與島國人的迦南美地。但上帝的應許之地，也是以戰爭考驗人是否信主的試煉場。

我說──腦體植入晶片 ，讓祢的每一道訊息解讀，像是布道，冗長也充滿教義。這或許是島國少數信眾需要的慰藉。我無法分析的是，為何祢的意旨，缺乏牧者的謙卑？

祂的訊息──過去，我因信主，也相信謙卑的力量。在經歷戰事的島國，一位謙卑的牧者，無法執行主耶穌交予的聖工。基督在島國的語言，不能躲在謙卑背後。

上下瞼皮舒張，展開我眼前的視界。講台與階梯的高低差設計，讓我完全躲在液晶生態瓶背後。眼前的麥克風收音敏感。室外田徑場的夜風參雜寧靜的雨，在詩唱班的歌裡，依舊能聽見擴音之後我的鼻息。我刻意調整氣體排壓量，慢慢增強，讓信眾能清楚聆聽到我代替葛理翰神格進行的呼吸。

「就如同吊掛在我身後的字。耶穌說，我就是道路、真理、生命。若不是藉著我，沒有人可以到父那裡去。」（四）