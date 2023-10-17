郁小魚臉上紅撲撲的，那紅暈不是羞愧帶來的，而是她在場上用盡了氣力跳舞，身體動起來帶來的運動紅暈。

我會交房租的，我下月一起補齊行不？

不行，如果你不能現在就交的話，那你最好明天就搬走。我不要你欠下的租金 了。

你讓我搬走，你也得提前三個月通知我啊？郁小魚還來了脾氣。

我提前三個月通知你？我把通知塞你門縫兒裡嗎？這三個月你跟一個鬼魂一樣在外面遊蕩，我哪裡找到你去？對了，上次在飯店你怎麼偷偷溜走了呢？你還叫我通知你，我通知得了嗎？

這是同意終止合約的文件，請你簽上字，然後盡快去搬走你的東西！李冬菊掏出來一張紙，上面是她打印下來停止租約的文件。這文件她早已準備好幾天了，她打算見到郁小魚就馬上給她。

郁小魚接過去，連看都沒看，直接將文件撕成了長條，然後天女散花一樣拋了出去。我就是不搬！我也沒造成你財務損失！不就那幾條金魚嗎，我放棄牠們好了，牠們又不是我親爹、親媽！說完，又衝進了舞廳正中間。

舞廳裡傳來什麼人的叫好聲，還有幾個人發出的口哨聲，而欠三個月租金的郁小魚只顧著瘋狂扭著臀部。李冬菊知道這幫人一定是互相都認識，只有她李冬菊才是局外人。

她正看著眼前的場景發愣的時候，郁小魚又跑了出來，對著她的耳朵喊了幾句：我不搬！我憑什麼搬出去！你必須提前三個月給我通知！

舞廳裡再一次響起樂曲聲，郁小魚又鑽進人群中。大衛壓根兒從頭到尾就沒出來，一直在場上晃來晃去，沒有舞曲的時候也是。（一九）