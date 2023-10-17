晴的天，雨的夜（一）

趙梅英／圖

徐佳沛有個外號叫「瘋狗」。她穿著超短裙，跟著毛建鳴去夜市吃燒烤，隔壁桌的大哥上上下下打量著她看，過了好一陣了，還不願意收回目光。毛建鳴不樂意了，一開始還忍著，直到大哥不斷咂嘴感嘆，說：妹子你真的長了一雙好腿。毛建鳴才忍不了了。

他掄著酒瓶子，起來就跟人家開幹，結果小身子骨不頂用，三兩下就被人推倒在地，手裡握著的玻璃瓶子被甩到了一邊。倒是徐佳沛在關鍵時刻又發揮了她的瘋狗本色，撿起地上的啤酒瓶，上去就給誇她腿好的大哥開了瓢。

玻璃瓶子在大哥的頭頂碎了，啤酒沫子伴隨著大哥的血，一起從頭頂的髮根裡緩緩落下，旁邊桌上有人發出尖叫，又有人掏出手機報警。警察趕來的時候，徐佳沛的手裡還握著那半截啤酒瓶，她搖搖晃晃，臉色發紅，一看就是喝高了的樣子。

警察問：是誰動的手？眾人都指向徐佳沛。

受傷的大哥被送去醫院縫針，徐佳沛則被帶回了警察局。她歪歪扭扭，剛才的拉扯中，衣服領子被扯得亂七八糟，臉上的妝也花了，一張嘴就是一股酒味。警察讓她賠對方的醫藥費，然後再誠心誠意地好好道歉，爭取能夠和解。可徐佳沛卻像條瘋狗一樣亂叫，不僅不同意，反而還罵起了警察。又有別的警察過來勸，說：小姑娘你冷靜一下，還是先給你家裡人打個電話吧，讓他們過來幫著處理。

徐佳沛的酒醒了一半，瞇著眼睛四處望了一圈，毛建鳴不知道什麼時候早就溜了。徐佳沛氣急敗壞，她說：我沒有家人，我家人全都死絕了。然後又接著罵人，罵急眼了，還伸手推搡了過來安撫她的警察好幾下。

這下好了，小事成了大事。徐佳沛因為尋釁滋事，在看守所裡待了六十天。來接她出去的是葛阿姨。葛阿姨是媽媽的閨蜜，以前媽媽還在的時候，葛阿姨不過是個隔一段時間才會見到的人。自從媽媽去世，也許是難捨往日摯友的情誼，又也許是因為她自己一直沒有孩子，所以她越來越多地出現在徐佳沛的生活裡。

徐佳沛一直和姥姥生活在一起，她從很小的時候就知道，姥姥不喜歡自己，姥姥應該也是不喜歡媽媽的。大多數的時候，姥姥都沉默寡言，但每次生活裡遇到任何煩心事，哪怕是出去買菜發現別人少找了她幾毛錢，她都會開始像念經一樣地抱怨，說自己命不好，自己沒什麼本事，找不到什麼好單位，還只生了兩個丫頭片子。這兩個丫頭片子也都不讓自己省心。後來丫頭片子又生下丫頭片子，晦氣加晦氣。

一開始徐佳沛還還嘴，質問姥姥：你也是女人，也是個丫頭片子，你怎麼這麼看不起女人？姥姥冷笑一聲，女人，女人有什麼用？你看看你媽，離了你爸，她活得下去嗎？還有你小姨，死丫頭說跑就跑，她現在在哪兒呢，我能指望得上她們嗎？還有你，別人家的孩子都學習好，上學還有獎學金。你呢？上這個野雞大專也是勉勉強強才考上，還得我掏棺材本替你墊學費。回回考試還有掛科，還得掏錢補考。讓你去工地搬磚吧，人家還看不上你。你除了整天吃閒飯惹禍以外，還能幹什麼？眼珠子一翻，又問：你爸還沒信兒嗎？

徐佳沛說：你忘了？我已經過了十八了，我爸早就不管我了。

姥姥嘆了口氣，她不罵徐佳沛薄情的爹，還是只罵徐佳沛和徐佳沛的媽：但凡你們娘倆要是有點魅力，你爸也不至於不要你們。

在徐佳沛還是個真正的小丫頭片子的時候，徐佳沛的爸就拋棄了她媽，去了國外做生意。離婚時留給了前妻一筆數目不小的補償費，大有一副「我即使要割肉大出血，也得快點逃離這不幸婚姻」的凜冽之感。

徐佳沛對自己親爹的印象很分裂，一方面是他對自己和媽媽的無情。他並沒有賴掉自己的撫養費，每個月的撫養費都會按時到帳。但溫情卻是一點也沒有的，除了每個月姥姥帳戶裡增長的那幾千塊錢以外，她找不到任何自己的親爹還依然活在這個世界上的證據，沒有長途電話、沒有信件、沒有郵包，沒有網上的留言，她甚至不確定他是否知道自己的生日是哪年哪月哪日。但後來，她發現，其實他是知道的。因為就在自己十八歲生日後，撫養費停掉了，這個人就徹徹底底連根從她的生活裡消失了。他精明地像個在嚴謹執行合同的商人，在法律命令給他的任務完成之後，就果斷止損，一分錢都不願意多花。

另一方面，徐佳沛時不時就能從自己愛挑剔別人的姥姥嘴裡，聽到關於爸爸的好話：你爸確實是人中之龍，家世好、長相好、學習好、能力強。唯一不好的一點，就是當時頭腦一熱，同意和你媽結婚，還有了你。如果當時他沒走這個彎路，估計現在會成為更成功的人。（一）