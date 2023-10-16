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買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

海邊的椰子樹（六）

顧艷

安安趁兒子還在做作業，就與從前聖荷西的鄰居夏婧在微信語音上聊天。他們已經回到上海定居，夏婧和她老公都在上海大學任教，女兒瑪麗婭參加過許多鋼琴比賽，一家子過得風調雨順。安安有些羨慕。

外婆聽見女兒安安的通話聊天，半晌後問：「夏婧他們回上海去了？她媽媽都好吧？」

「你不是睡覺了麼，怎麼又起來了？你就想偷聽別人說話。」安安說。

「好、好，我偷聽，我問一句都不行嗎？」

外婆重新躺下後，回想在聖荷西時，常常和瑪麗婭的外婆聊天。那時兩個外婆嘰哩呱啦地說著上海方言，聊著各種各樣有趣的事。如今只能羨慕瑪麗婭外婆落葉歸根，回到了上海。她在上海已沒有親人、沒有房子，注定回不去了。鄉愁濃濃地包裹著外婆，外婆禁不住淚流滿面。

女婿姜磊從學校趕回來的那天，已經是平安夜了。外婆見女婿臉色蠟黃，心疼地對他說：「別再熬夜了。學問能做多少就多少，太拚總歸傷身體。」

女婿是個憨厚的男人，每次女兒、女婿吵架，外婆從不幫自己女兒。她把海瑞森帶大，也不在女兒、女婿面前搶功勞。外婆覺得在孩子們面前，她很低，是低到塵埃裡去的那種。

平安夜，全家團聚在一起。壁爐裡生起了火，火苗在泥炭周圍呼呼地燒。窗外的的鳥兒嘰嘰喳喳的叫聲，穿過風中的蘆葦。外婆做了蔬菜燉海鮮，紅燒肉、蔥油魚、咖哩牛肉，還包了韭菜豬肉餃子。女婿一個人在另一個城市任教，平時吃的全是西餐，他像餓狼一樣，三下五除二，把大盤小盤的菜，大快朵頤地吞進了肚裡。

酒足飯飽後，女兒、女婿帶著海瑞森，去附近學校散步。（六）

聖荷西 微信 餃子

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