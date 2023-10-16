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買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

回家的路有多長（全文完）

夢歸

數月後，在新的居處讀到報上新聞。

「旅行作家胡天祥第三本新書發表，人生感悟益發深刻，揮灑風格更勝往昔，此次更透露將回台定居。」

當年，美仁里眷村舊地改建成公寓樓房，胡阿姨分到三樓一戶，日日在陽台上蒔花弄草，與鄰舍的鐵欄杆對比成趣。她過世後，眼鏡姊姊將房子出租。最近寄來的明信片裡，眼鏡附上一張照片，植物們竟然還在，欣欣向榮。

租客出國搬走，我順理成章回籠。他們是好人，打理得乾乾淨淨，省了我不少麻煩。這兒離我們當年混跡之地，不過兩條街。鐵路變高架、菜園變大廈，有機會回來，保證你分不清東南西北。」

但大台北地標的二十四小時書店，我總找得到吧。

眼鏡走得更近，這次他看清楚是我沒錯，笑意逐漸蕩開臉上。

「You made it。」

似乎沒有什麼驚奇，畢竟今生我們已經分離、重逢太多次，如同碰撞的氣體分子。

「想給你句評語。」我衝口而出。

「聽這口氣，感覺好像不會是什麼溢美之詞啊。」他偏頭蹙眉。我遞出掏腰包買來的新書，埋怨胡大作家描寫太細膩，落落長，因此沒讀完。

「這不稀奇，我其實一直覺得，你這人不光畫畫不怎麼地，也很沒文藝天分。學醫是你的宿命，沒吃虧。」

我頂回去：「這還花了我三百台幣，算在你頭上。我是決定脅迫你親口講述，加油添醋，那才生動。」

「意思是說，你有時間聽？」

「從今以後，要多久都沒問題。」

我們穿過馬路，U-bike站正好剩下兩輛，竟然還不是壞的，眼鏡嘖嘖感嘆世間有奇蹟。

我聳聳肩：「肯定是在等我們，別人的悠遊卡刷不過，一碰搞不好會觸電。」

他笑了：「回家？」

「好。」

夜色下路燈拉出兩條修長的影子。我們同步跨上，向台視後方昔日眷村的巷子騎去。（全文完）

書店 租客

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