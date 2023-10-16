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買音樂會門票、找旅館…4種詐騙正猖獗 民眾難設防

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

拯救小魚（一八）

紅山玉

她一定是背靠某一個男人那樣可以乘涼的大樹。可是願意做她背後那棵樹的男人，又能拿到什麼回報呢？一想到這一點，李冬菊的身子顫抖了一下。她也是女人，她知道對女人來說，什麼是可以換成錢的東西。想到這裡，她覺得即便她馬上休假幾天不上班，她也一定要找到郁小魚。那個穿著西裝革履的大衛肯定不是啥好人，如果是正人君子，他怎麼會帶著一個年輕女人而且還讓她喝醉酒呢？再說了，如果他是正人君子，又怎麼會給自己一張別人的名片，卻說那是他自己的家？這不是用了一招金蟬脫殼的計策來脫身嗎？

李冬菊越想越覺得可怕，這個郁小魚要嘛就是一個傻子，要嘛就是一個自甘墮落的風塵女子。看來再找租客的時候，自己一定要做信用調查。任租房的人自我吹噓個天花亂墜，自己也不能將房子租給他或者她。

一夜無話，下了班的李冬菊在「一八五○」震耳欲聾的音樂聲中，發現了那對正臉對臉跳著的身影。他們是郁小魚和大衛，那對醉鬼。此刻兩人肯定是清醒的，李冬菊能從他們的舞步，判斷出兩人這會兒肯定一點酒都沒喝。她找了一個角落，站在那裡盯著舞場上瘋癲的郁小魚和大衛。她特別想抓住郁小魚的手，問她要一個最終決定租，還是搬；她還想跟她說，去找一份正經工作養活自己。

一曲終了，她朝郁小魚走去，迎著面走去。她上前拉住郁小魚的手，說：來，你坐下，咱們談談。

你把我家的地板都泡了，你自己養的金魚你也不要了，你到底想幹什麼？你有沒有一個原則？就這樣跟我耗下去嗎？你這樣下去，將來還能有什麼樣的信用呢？你才這麼小的年紀，不得想想未來嗎？李冬菊控制著自己的情緒。（一八）

租客

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