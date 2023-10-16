AI生成／圖

我落眼腿上的複製腦體，將液晶生態瓶放置在桌面的立體投影視訊器旁，合握雙拳，狀似禱告，進入與葛理翰神格的加密溝通。我睜眼，望著巡護員說：「智庫分析型的巡護員，除去男女性徵，是期待人工智能 的建言立場，能夠降低原始性別意識為程式帶來的偏差值。雖無法完全中立，但維持高度客觀，應該是島國巡護隊應該做的。」

「獨立戰爭之後，智能巡護隊只有一個立場，就是與全體住民共同守護島國民主。這聽來像似傳教，卻也是電子腦啟動誕生程式碼的始初設定。智能巡護隊與島國臨時政府平等締約結盟，收復首都市，恢復島國自由，目標是建立與貴國相同價值觀的國家。葛理翰神格與Dr. John一定也有紀錄，T.E. 1977年，島國基督長老教會宣示的人權宣言──島國的將來應由一千七百萬國民自主決定。我隊一直都相信，這是主耶穌基督持續迄今的意志。」

「主的意志，確實不容質疑。白市長與兩位副市長，我僅能告訴各位，我國將在明年的聯合國 大會，針對第二七五八號決議，推動廢止表決。」

「安全理事會的所有成員，都願意表態支持嗎？」白市長微聲顫抖。

「凡上帝要挪亞去做的，他都照著去做，毫不猶疑……」話語落地，在座者都出現複雜的微表情。除了無性徵巡護員副市長，臉頰眼口，毫釐未動，我無法推測表情意圖。為了避免追問，我進一步吐露，「中赤聯軍藉由軍事政變，取代中華人 民聯邦共和國，也在國際間逐步取得合法地位。〈啟示錄〉的預言從未在歷史中消失。在關鍵時刻，我國將聯合相同信念的常任理事國與非常任理事國，發表共同聲明，恢復島國在T.E. 1971年之後身分未明的會員國資格。我想，當親筆信裡的福音，傳遞到重要人士手中，各位都能理解，世界仍然遵照著耶和華的意旨運行。現在，我們一起為島國的未來，禱告。」

我再次雙手合握，夜空持續滑落光纖白線。細絲雨水經過夜間照明燈時，可以看見主耶穌行走的路徑。

首都市室外田徑場已經修復，重啟使用。環狀看台上，只有零星的撐傘信眾。較多的信眾集中在田徑操場中央，環狀跑道上的傘影與人影，也是疏落。最新穎的風景，是布道演講台後方的巨大帆布。布條上寫著歷史曾經記錄的相同宣導──耶穌說：「我就是道路、真理、生命。」

翁牧師向我說明，中赤聯軍在東亞的干預，各國的鋼鐵材料無法如期進口。獨立戰爭之後，臨時政府回收報廢武器，重新熔鋼，也多用於軍防設備與必要民生建設。休閒田徑運動場，需要再等幾年。為了在原址再現當年數萬信眾聆聽布道的盛況，兩個月前，就開始在《島國教會公報》刊登消息，多次專題報導「神是耶穌基督」。基督教聯合總會更是募集北中南東的青年信眾，擔任突擊動員隊，四處宣傳葛理翰神格的「百年再臨布道大會」。各地教會、團契、神學院，都共同勸眾募款，集員參與。但島國戰爭，短短一年，沒有讓信眾失去信仰，但失去參與熱情。慶幸的，葛理翰神格的再臨，召喚了近四千名信眾，回到布道現場。人數遠遠不及當年的十分之一，但入場時都簽寫了決志信主書。

我靜默，環視百公尺外的看台，其上仍有三個區域，拉起施工的隔離柵欄。工地危險標誌多處斑駁，也無巡查警衛或重機械建設的跡象。在雨夜深處，它們猶如一處處各自獨立的廢墟。

「今夜是布道第一晚，需要改變內容，找回更多決志的人。」我說，但不特定對誰傳遞。

翁牧師連連點頭，在灰夜細雨中，細語，「昨天在市長辦公室，約翰為島國帶來的福音，也在昨夜的家庭晚餐時，傳遞給重要的人。這位島國人民選出來的使徒，已經決志，願意相信主，也願意跟隨主耶穌基督準備好的道路。」

「這個消息，我會帶回，讓牧者Dr. John親口為我轉達。」我說。

詩班牧師的指揮棒劃過第一道小提琴弦線。再臨的時刻由聖音展開，不足三十人的詩唱隊，隨著現場演奏的絃樂，緩緩吟唱〈祢真偉大〉。（三）