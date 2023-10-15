廚房壁櫥抽屜裡有一些雀巢速溶咖啡 ，用一把電熱壺燒開水。喝完咖啡，外婆打開冰箱門，看見綠色的燈籠辣椒、一塊豆腐、一袋土荳，還有兩盒雞蛋 。

「你們晚餐想吃什麼？」為了不浪費，外婆現在做菜前都要問一聲。

「隨便。」安安躺在沙發上說。

「我要吃魚，蔥油魚。」海瑞森大聲嚷著。

再過幾天，女婿姜磊要回來過聖誕節 了。寒假雖然不長，但有節日的氣氛，大家在一起團團圓圓，才像一個家的樣子。這麼多年來，外婆看著女婿從一個小夥子，變成半老不小的中年人，並且早早開始禿頭了。外婆想，讀書人真辛苦，腦細胞把頭髮都吃光了。光禿禿的頭頂，彷彿戴著一輪太陽，走哪裡都能光芒萬丈。

晚飯後，海瑞森趴在餐桌上做作業。數學題是他最討厭的，稍不留心就算錯了。他喜歡閱讀和寫作，前幾天把自己畫的〈海邊的椰子樹〉寫成了一篇作文。老師說他是未來的小說家，他卻不以為然地說：「我要當宇航員。」

天一黑，外婆靠在紫色床架上，雙腿躲進綠色印花鴨絨被窩裡，夜晚就是屬於她自己的時間了。她望著窗外的月亮，想著海邊的椰子樹。屈指算來，外公去世三年多了，但外婆依然夜夜想著他。有時想著她與外公在被子下面的事，那濕潤的兩腿之間，有她曾經的探索。

此時，夜色籠罩下的小區，遠處燃燒的火堆投射著一道閃光。安安發現在窗台上的燕麥片，已經被鳥吃光了，她又撒了一些。回進屋，海瑞森還在做作業，她對兒子道：「海瑞森你作業做完了嗎？」

兒子說：「沒呢！」其實，海瑞森已經做完了，他在電腦上打遊戲。如果媽媽走近他，他就把遊戲頁面翻到作業的那一頁。（五）