李冬菊回轉身，想問彼得哪一個「一八五○」，但是門已經關上了。她再次走上前去按門鈴，可是那個叫彼得的男士再也沒出來。就好像他壓根兒就聽不見門鈴聲一樣。最後只剩下李冬菊站在人行道邊，絞盡腦汁想「一八五○」究竟是哪裡？

回家的車上，李冬菊在網路上搜索「一八五○」。在一堆顯示帶有「一八五○」數字的地址當中，她終於發現了最特殊的那一個。

是的，從搜索上，看這家「一八五○」應該是一家蹦迪舞廳，就在市中心。李冬菊決定馬上趕往那裡，或許那家舞廳今天也是假日關門狀態，或許這家舞廳仍然開放著。不管怎樣，這都是一個非常有用的線索。為了找到和大衛在一起的郁小魚，李冬菊已經別無選擇。

「一八五○」的門是關著的。李冬菊扒著窗戶看裡面，裡面燈亮著，卻一個人也沒有，只有正對面牆上兩個綻放舞姿的男女，讓玻璃外的人能聯想到這是一家舞廳。李冬菊想，彼得說的「一八五○」一定是指這裡，難不成還是那個叫什麼「一八五○」強強建築公司不成？郁小魚那小坨兒，怎麼可能去建築公司工作呢？

那彼得說的讓我來「一八五○」，是指可以找到大衛呢？還是可以找到小魚？還是可以找到他們兩個？李冬菊找不到答案。她決定明天下午下班之後，就來「一八五○」蹦迪舞廳來堵那對兒醉鬼。

醉鬼，成了郁小魚和大衛共同享有的名字。李冬菊想，必須找到郁小魚，即使她願意交欠下的房租，自己也不會再讓她住下去。這樣的租客 ，自己永遠都不想再見到她。按照她目前的狀況，李冬菊斷定，郁小魚絕對沒有在工作。（一七）