外婆知道自己和女兒安安，在許多方面都很難溝通了。外婆是個勤勞的人，看不慣女兒、女婿的懶散。女兒、女婿的臥室永遠是雜亂無章的，外婆看不過去，就會幫他們疊被整理，洗掉短褲和胸罩，可安安說，這是侵犯他們的隱私 。外婆想想都沮喪，不知什麼時候，女兒就變成了隱私，不能接近了。然而，外婆還是趁安安不在家時，死心塌地給他們的房間做了大掃除。

女兒、女婿房間裡面的衛生間窗閂不靈活了，每個角落都有蜘蛛網。那些死蛾子、硬殼蟲躺在窗台的夾縫裡，外婆用一把眉毛鉗，把它們一個、一個地鉗出來。海瑞森捏著鼻子說：「太惡心了。」

床底下幾只敞開的紙箱裡，有死蒼蠅、爬動的金龜子，厚厚的白色灰塵包裹著一些書籍和筆記本。外婆把落了灰的筆記本翻看了一下，只可惜她看不懂英文字，鬼知道都寫了些什麼呢！

外婆打掃完房間、衛生間，就進衣帽間了。這裡掛著兩長排衣服，從夏天的裙子，到冬天的大衣；地面上還堆了一地的衣服、鞋子和帽子，都可以開服裝、鞋帽店了。外婆一件件替安安整理著，有些都是外婆和安安一起出去買的，價格不菲，卻被亂七八糟地遺棄著。外婆忽然覺得自己也如同這堆被遺棄的衣服，一種深深的失落感，伴隨著孤獨感，越來越濃地扎在她心底。

現在，外婆最喜歡的地方就是廚房了。牆上的海邊椰子樹不僅讓她浮想聯翩，還可以體會到海瑞森愛她是那麼的實實在在。外婆會心地露出了笑容，想著海瑞森小時候擁在她懷裡入睡時，長長的睫毛就像兩把月牙形的扇子。

黃昏時分，外婆又要準備做晚餐了。因為早上起得早，一到黃昏她就有些犯睏。（四）