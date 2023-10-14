李冬菊的心情好多了，畢竟找到了租客 郁小魚，也知道了她的住處，這下不需要漫天去尋她的蹤影了。到了現在，這問題總算快要解決了。

第二天是省慶日，全省都放假。李冬菊決定去彼得的家找郁小魚。這個時候的郁小魚肯定能清醒了，什麼樣的酒會讓人連醉兩天呢！

門鈴按下了沒多久，就有人出來給她開門。開門的是一位男士，但是李冬菊認得出來，他並不是昨天給自己名片的那個人。

請問，你找誰？那個男士問。

我找彼得。李冬菊回答完後，從包裡拿出來那張名片。

男人看了看名片，說：我就是。你找我什麼事情？

李冬菊愣在門口。

昨天和兩醉鬼見面的時候，那個男士明明說他叫彼得，然後給了自己這張名片，說可以來找郁小魚。這是怎麼回事？難道他不是彼得？他叫別的名字？李冬菊不得不把昨天下午的相遇又講了一遍。

哈哈，他哪裡是彼得？我才叫彼得。他是我同父異母的兄弟大衛。真正的彼得說。

那你可以把你兄弟大衛的地址告訴我嗎？李冬菊問。

這個可不行，他的地址屬於他的隱私 。沒有他的允許，我沒有權利將他的地址告訴你。

那你可以告訴我他的電話嗎？

一樣的道理，他的電話號碼也是他的隱私。沒有他的授權，我一樣不能告訴你。

得，竟然走進了死胡同。李冬菊心裡氣得罵娘。心想，這個彼得也是的，我就問一個電話號碼，他都不肯告訴，知道電話號碼算個屁隱私？自己每天不都接到一堆廣告電話嗎？李冬菊嘆了一口氣，對這個彼得說了一聲「謝謝」，轉身要離去。

彼得也回轉身要進屋。在門要關上的那一剎那，他突然喊了一句：你去「一八五○」看看！（一六）