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葛理翰神格在液晶生態瓶之中，小幅度漂著搖曳。我捧著排球大小的密封瓶，走下登機梯時，祂生成一道電磁。我接收祂的旨意，顏面肌肉 不自主抽搐幾次。十月底的海島冷風，藉由滾動葉子，顯露姿態，自降落跑道的盡頭，拂經私人噴射客機的古典流線外殼。我站上島國基督教聯合總會的講台，將液晶生態瓶，置放檯面中央，向停機棚內為數不多的群眾，傳遞話語。

「T.E. 1865年，距離英國長老教會傳教士抵達這個島國，已經有兩百一十年。我只是一位遲到的布道者。上次來到各位面前的時光如謎，那時，我還有神所創造的軀體。耶和華是仁慈的，複製科技讓我在今年復活。主耶穌基督讓我走出髑髏地的園子墳墓，繼續為祂尋找決志信主者。各位現場的記者先生、女士，以及抵達我面前的信眾，站在講台的人形軀體，是代我說話的牧者Dr. John。你們見他，如同見我。你們信他所言，就是信我的話語，也是信我所信的主耶穌基督。那麼在戰爭中存活的各位，便是主草場裡的羊。這次，我再臨島國，是想告訴所有住民，誰是耶穌基督。是的，與百年前布道講題相同。在這基督消逝的年代，這個解釋特別珍貴。接連五天，我想為迷途羔羊，再現主耶穌基督的福音。」

我離開講台，正身走往專車。直到長老教會派任接待的翁牧師打開車門，才傳來零星稀落的鼓掌。我有感葛理翰神格的落寞擔憂。

結束停機棚記者會後，一行人先前往大台北市市政府。我捧著液晶生態瓶，探看車窗外。沿路舊城區，仍留有戰時的轟炸遺址。葛理翰神格流露了祂的哀傷與悲。

「翁牧師，五年前的戰爭……死了多少人？」我出聲。

前方路口紅燈，自動駕駛中的專車，緩緩煞車，降低速度。

翁牧師不自主將手搭放方向盤，透過後視鏡，與我對望，又挑眼探看我大腿上的液晶生態瓶，遲疑了一個紅綠燈讀秒，才回覆：「回覆葛理翰神格的問題，前政府陣亡四萬名現役軍人。支持臨時政府獨立革命這一方，約莫有十七萬的軍人和平民。四國支援前政權的機械傭兵，以及臨時政府開啟誕生設定的智能巡護員，分別也有兩萬具與三萬人。」

「陣亡那麼多……遠遠超過當年聆聽布道的信眾數量。願主耶穌基督，領受這些死去的靈魂與電子生命體，前往主的天國。」

「謝謝，葛理翰神格……為所有生命禱告。」

「翁牧師，我理解你的猶疑。與你對話的，確實是我。我的牧者Dr. John，平時不會說話。他只會透過內建生成程式與深層自主學習，藉由大數據生成圖像、文字，描述我大腦傳遞的訊息。智能牧者確實含有想像與臆測，但已經能掌握基督教義的神格立場，以及人工智能 與人的靈性差異。復活之後，我與牧者Dr. John往返數億次的驗證交流，最後才決定藉由智能牧者布道。」

「是的，葛理翰神格。」應語之後，翁牧師恢復靜穆。

「今年初，藉由冷凍保存的組織切片，美國複製人中心，成功複製我的大腦。我拒絕了科學家，再複製我的軀體。這個決定，我相信也是主耶穌的旨意。基督也以不同的容貌形體，再臨人間。智能牧者都寫入了決志信主程式，不同教會仍然對我的布道存有爭論。我與Dr. John合作不足一年，但彼此都願意以這種形態，持續探索耶和華旨意，傳遞主耶穌基督福音。」

「彼此都願意嗎？」

「是的。我無法忽略智能牧者電子腦的自主意識。為主耶穌的做一個牧者，無法勉強，也無法違背自主意願。就像翁牧師擔任家庭牧師，我相信，沒有人可以強迫，也是您的意願。」

自動駕駛遙控前行，翁牧師將雙手放置方向盤，不再藉由後視鏡探眼。

我展露微笑，變化眼眉形狀，語氣溫和說：「我們是傳遞福音的牧師，也是會有迷惘的羔羊。」

「葛理翰神格，我沒有迷惘，只是覺得您的牧者，長相面熟。」（一）