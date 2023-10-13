到了北京 ，他把從前的好哥兒們找來，酣暢淋漓地喝了頓白酒，佐上滑嫩的牛柳、豐腴的甲魚，把幾年沒說的話一股腦兒拋了出來。幾個時辰過去，他抱歉說道，自己還得去趕第二場聚會，「那邊有江西、湖南專程來的朋友要見！」初秋的圓明園月色朦朧，余碩拎著朋友送他的碧螺春茶葉，心滿意足，走出古色古香的院子。

女兒工作後，秦鷗表面上認命了，內心深處仍然不太甘心。別人家的孩子都能進一流大學，她的孩子怎麼會走上與她背道而馳的路？

夜晚，客廳裡靜悄悄，秦鷗忙著把家裡的蝴蝶蘭盆栽轉方向，深怕日照過強，曬乾了，她朝著根部輕輕噴水。回憶當年到美國和余碩準備結婚的時候，她還刻意問了一下：「這是要真結婚，還是假結婚？」

她在莫斯科讀過蘇聯第一位女數學家蘇菲亞‧柯瓦列夫斯卡亞的故事。歷史上，蘇聯不允許單身女子出國，蘇菲亞為了到歐洲深造，找了位朋友假結婚，後來如願到德國學習。最後到瑞典 教書，享譽國際。

余碩愣愣地看著她，「怎麼會是假結婚呢？我追求你是喜歡你，當然是要朝著兩人在一起的方向走啊！」

在那個時間點上，秦鷗不太明白自己究竟應不應該結婚，但余碩的表白誠摯，她也沒有理由說不。反正，朋友說賭城可以辦結婚手續，余碩就拉著她的手去了。現在想來，當時從旅遊簽證要換成學生簽證 ，應該也可以個別申請，無須以夫妻名義。唉！誰知道呢？在美國辦簽證，本身就是一個說不準的事！秦鷗想著，余碩現在應該回到老家了吧？她走到廚房，等著下班的女兒。（全文完）