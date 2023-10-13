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華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

回家的路有多長（六）

夢歸

我們都不知Crystal偷偷在鄰舍中，做起tupperware的生意，抬著一箱箱微波食器，想補貼房貸、家用。保險失效後，她擅自暫停產檢。

預產期剩近四周，政府的信還沒收到，她打給貞子：「Jenny，你懷孕後期，baby還會一直動嗎？」

「會啊。怎麼，沒有感覺胎動了？」

「好像是，可是書上也說嬰兒愈大愈難感覺……」

「不行，趕快去檢查比較好。」

電話裡的聲音遲疑，帶著哭腔，「保險還沒下來……」

不小心在分機聽到的我忍不住吼：「去他媽的保險！你告訴Shawn了嗎？」

三小時後，我在病房外的走道找到眼鏡。

「進來時說心跳幾乎測量不到，馬上送進去剖腹產……」他眼神茫然，「Crystal已經醒過來，昏昏沉沉的。小孩活了，但是腦部缺氧，急救過要留在NICU。」

眼鏡去看嬰兒時，一名社工來探訪。「有健康保險嗎？」

「我不是爸爸，但我知道他們在辦Maryland的孕婦保險。」

「那表示你的朋友不符合最低收入的Medicaid。」

諷刺的是，只要有房、有車，即使房貸加銀行存款總值負數，仍然不合格。更弔詭的是，如果連車子都沒有，又別想找工作。結果是比起無業遊民，努力打拚的眼鏡得到的福利更低，而不幸的程度更高。

小孩在加護病房住了一個月，如果照帳單付，花費可以買兩台車、半套房。好在社工申請了緊急補助，眼鏡得以免除拍賣房子的命運。但最後，嬰兒半夜癲癇發作，停止呼吸，急救無效，剛存活過原來的預產期。（六）

保險 低收入 遊民

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