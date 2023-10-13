薛慧瑩／圖

海瑞森半信半疑，覺得群星在天空閃爍，說不定那裡的人眨著眼睛，在和地球說話呢！誰也不能確定除地球之外，就沒有人類了？

外婆吃過晚餐，早早地睡了，水池裡還堆著油膩膩的碗筷。外婆睡得不多，作息時間就是老年人天一黑就睡、天沒亮起床的那種。但最近她幾乎深更半夜的就起床了，在幾個房間裡轉來轉去。有一次海瑞森起來拉尿，在走廊裡看見一個人影晃來晃去，還以為是小偷來了，非常沒出息地逃回臥室，躲進了被窩。其實，外婆在屋子裡轉一圈後，又回到了她自己的臥室。她只是覺得自己的腿腳不靈光了，需要起來走一走。

海瑞森起床，對外婆說：「我們今天繼續幹塗牆的活兒？我要把我的房間塗成像天空一樣的藍色。」

外婆說：「是的，我們要在你父母回來前，把活兒幹完，讓他們看看我們祖孫倆的手藝。」於是，整個暑假他們一直想把牆壁塗完。

然而海瑞森的心思又不完全在這上面。他會到樹林裡去，用彈弓打飛翔中的鳥。在車庫門口的籃球架上練習投球，聽雨點唰唰地落在屋頂上，如春蠶咀嚼桑葉，嘈嘈切切；還有屋簷水霍霍地流淌下來，積成一個水坑，他就在水坑裡玩紙船。當然，他最高興的，是外婆讓他去前邊小店買糖果和牛奶，找回來的零錢就歸他所有了。

半個多月後，三個臥室的牆壁都塗好了。

海瑞森臥室天藍色的牆壁上，還畫了一棵成長樹，那完全是海瑞森一次放飛靈魂的塗鴉。紅紅綠綠的樹葉，樹梢上還有兩隻飛翔的小鳥。外婆覺得海瑞森畫得太好了，簡直就是繪畫天才。最後剩下廚房的一堵牆壁還沒有塗，外婆想把它塗成白色，海瑞森卻喜歡天藍色。他要在天藍色的牆上，畫一棵海邊的椰子樹。外婆覺得這個想法不錯。海邊的椰子樹具有自我成長、自強不息的特質。每天看著椰子樹，她就可以想著海那邊的故事了。

外婆沒來美國前，曾經和外公手拉手地在青島海邊散步。外婆最喜歡海邊的椰子樹和歐式別墅群，由近而遠，參差逶迤，錯落有致，互不雷同。春天的時候，行道樹上，櫻花碧桃競放，像花的河流，遠比這裡的哈里森堡漂亮多了。外婆是真正後悔來美國的，可世上沒有後悔藥。

廚房牆壁塗上天藍色後，海瑞森幾乎花了一整天時間，畫完了海邊的椰子樹。這時一陣風吹開了廚房的門，一只沃爾瑪 的購物袋隨風起舞著。海瑞森一眼望見了媽媽的汽車，對外婆說：「媽媽回來了。」

媽媽回來，一點也沒感謝外婆和海瑞森把家改造得煥然一新的勞動。她一踏進家門就懊惱地說：「老媽你塗什麼牆啊，海瑞森馬上五年級了，還在牆上亂畫。不努力，將來怎麼進好大學？」

外婆撇撇嘴，本想說什麼，但她還是把想說的話吞了回去。外婆知道暑假就要過去了，海瑞森不願意上學，更不願意媽媽在家裡逼著他做功課。幸運的是，爸爸進修完了，最多在家裡住上幾天，就得回他自己的學校去。海瑞森很少挨爸爸的罵，因為不是常常和爸爸生活在一起，難得相聚，爸爸總是千方百計帶他出去玩。

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又是一年的冬天到了，哈里森堡的早上，地面結著冰，屋簷上掛著長長的冰條。安安要帶著海瑞森去教堂。她套上米色羽絨衣，用溫水融化車窗玻璃上的冰，然後拉著海瑞森坐進汽車裡。每次去教堂，等唱完讚美詩，海瑞森就被媽媽送到教堂兒童部。那裡聚集了許多家長帶過來的九歲以下的孩子，按年齡分組，海瑞森和李河在一起。

李河的媽媽是越南 人、爸爸是美國人。李河像媽媽，長得瘦瘦小小，看上去不像九歲的孩子，但他會和海瑞森玩爭上游的撲克牌。兩個人玩到二比一，海瑞森贏了一盤。

媽媽彌撒做完，帶他去吃麥當勞 。都說麥當勞是垃圾食品，可海瑞森就是喜歡吃薯條和雞塊。外婆知道了說：「別吃成美國大胖子了。」

外婆不吃美國食品，廚房冰箱裡的菜，一半是從中國超市買來的。外婆做的上海菜，清清淡淡，最拿手的蔥油魚，連海瑞森也常吃不厭。然而孩子們並不喜歡每天吃中餐，他們喜歡吃火雞、烤三文魚加黃油、牛肉濃湯、三明治、漢堡等。

有時外婆做了不對他們胃口的中餐，安安就另外做一份三明治。外婆風趣地對女兒說：「你真是入鄉隨俗，乍地就變成美國人的胃了呢？」

「你們老年人就不知道學習。你不學習，怎麼能入鄉隨俗呢？」安安說。

「我不需要入鄉隨俗。」（三）