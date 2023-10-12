她知道好多大學的學生都拿著筆記電腦，到星巴克咖啡 店來看書。郁小魚這麼一嗓子，那還了得？趁著那男人還沒抱怨無糖咖啡，李冬菊趕緊給兩個杯子各自加了一袋糖。這回兩人沒反應了，李冬菊就不錯眼珠兒地盯著郁小魚和她的男伴，喝光了兩杯咖啡。

李冬菊想讓郁小魚快點清醒過來，自己好認認真真地正告她，必須及時交上來房租，還有她必須得談到那破裂的魚缸的事情。地板上的一塊木板條踩上去已經發出了咯吱咯吱的聲音，她知道不遠的將來，那一部分的地板一定會翹起來，雖然不是挺大面積，但是那是早晚的事。李冬菊沒有買室內財物險，這損失是房客郁小魚造成的，理應由她來承擔損失。

郁小魚和那個人喝完了咖啡，兩人晃晃悠悠地站了起來。李冬菊知道他們還沒有醒酒，也只好跟了出來。到了室外，風吹過街道旁邊巨大的楓樹，楓樹枝杈相互碰到一起，發出唰啦啦的響聲，更加讓人煩躁起來。還好，有風吹到臉上，像是被一雙溫暖的手撫摸安撫了一樣。李冬菊轉到兩人的前邊，擋住他們。

郁小魚，你該交房租了。或者你退租吧！李冬菊看著兩人頹廢的樣子，心中升騰起一股怨氣來。她心想：哪一個移民 過來的年輕人像你郁小魚一樣。這次她沒有叫她「小魚」，更沒有叫她「索菲」，她直接喊她登記在租房合同裡的官方名字，以表正式一些。

郁小魚翻著一雙小眼睛看著自己。我沒交你房租？我下月給你。你先叫我走，我還有事呢。

下月？下月我到哪裡找你去？李冬菊的聲調裡已經要忍不住怒氣了。（一四）