回家的路有多長（四）

「你在幫distributor送貨？」

「還不錯哦，賺的比賣電腦多。」

我來不及問更多，他就跳上卡車，對著黃昏的太陽絕塵而去。

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診所生意逐漸上軌道，我家終於換了間比較像樣，有正式客廳的房子。在多人慫恿下，購置了一台卡拉OK，湊足幾個台灣朋友來試試。貞子超級興奮，埋頭在歌本裡拚命挑，我遞英文的本子給Crystal，她勉強笑笑搖頭，掩不住疲倦神色。眼鏡開口唱起校園民歌時，我大吃一驚。

「你什麼時候會唱歌的？」

「我高中是合唱團的。」

「你可以到bar去駐唱了。」

「可惜沒有人會付我薪水。」

我跟抓音準絕緣，但其他幾個雄性都一個德行。大家熱熱鬧鬧搶了幾回麥克風，開始喝茶潤喉嚨。在角落打呵欠的眼鏡坐直，看著螢幕低哼。

「日文？先生，這裡只有你聽得懂自己唱什麼。」

「小case，要有法文，我再給你加一首。」

很熟的調子，眼鏡低沉的聲音非常東洋，似哪個紅白戰的演歌歌手。

他一邊唱，一邊在餐巾上疾書：

No stars in my sky 'till I see you again

Flowers bloom, birds fly and return home

Your smile and departing figure are only in distant dreams

But not here with me

他的聲音更黯啞了，在破音的邊緣，驟然停下。

「哎，換一個換一個，我們還沒唱〈捉泥鰍〉哩。」眼鏡轉換語氣，突兀站上椅子高呼：「三個字，快找一下。」

「好哇！這個我會！」幾個傢伙馬上報出號碼，開始五音不全的嘶吼。

我沒能跟著唱，分不清為什麼，心中升起無以名狀的酸楚。（四）