回家的路有多長（四）

「你在幫distributor送貨?」

「還不錯哦,賺的比賣電腦多。」

我來不及問更多,他就跳上卡車,對著黃昏的太陽絕塵而去。

●

診所生意逐漸上軌道,我家終於換了間比較像樣,有正式客廳的房子。在多人慫恿下,購置了一台卡拉OK,湊足幾個台灣朋友來試試。貞子超級興奮,埋頭在歌本裡拚命挑,我遞英文的本子給Crystal,她勉強笑笑搖頭,掩不住疲倦神色。眼鏡開口唱起校園民歌時,我大吃一驚。

「你什麼時候會唱歌的?」

「我高中是合唱團的。」

「你可以到bar去駐唱了。」

「可惜沒有人會付我薪水。」

我跟抓音準絕緣,但其他幾個雄性都一個德行。大家熱熱鬧鬧搶了幾回麥克風,開始喝茶潤喉嚨。在角落打呵欠的眼鏡坐直,看著螢幕低哼。

「日文?先生,這裡只有你聽得懂自己唱什麼。」

「小case,要有法文,我再給你加一首。」

很熟的調子,眼鏡低沉的聲音非常東洋,似哪個紅白戰的演歌歌手。

他一邊唱,一邊在餐巾上疾書:

No stars in my sky 'till I see you again

Flowers bloom, birds fly and return home

Your smile and departing figure are only in distant dreams

But not here with me

他的聲音更黯啞了,在破音的邊緣,驟然停下。

「哎,換一個換一個,我們還沒唱〈捉泥鰍〉哩。」眼鏡轉換語氣,突兀站上椅子高呼:「三個字,快找一下。」

「好哇!這個我會!」幾個傢伙馬上報出號碼,開始五音不全的嘶吼。

我沒能跟著唱,分不清為什麼,心中升起無以名狀的酸楚。(四)