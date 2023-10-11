李冬菊終於還是把租客 郁小魚堵在了一家星巴克咖啡 店裡。這一次她沒打算讓她脫離自己的視線，她直接迎著郁小魚走了過去。

索菲，你應該交房租了。如果你決定不住那裡了，你應該提前通知我才對。否則，房租每一個月的一號就要準備好的。還有，你忘了你家裡的寵物了嗎？李冬菊刻意用了郁小魚的英文名字。

租客郁小魚睜著一雙迷濛的眼睛看著李冬菊，你是誰？我欠房租嗎？跟著她這兩句話出來的，還有熏人的酒氣。李冬菊手裡拿著的咖啡杯差點掉地上。她心想：這才幾個月，她怎麼就不認識我了呢？我是她房東，她忘了？

聞著她滿嘴的酒氣，她知道，郁小魚這是醉了。她知道醉酒狀態的人不認識人很正常。和郁小魚緊緊挨著坐在一起一個大腹便便的男人，看著李冬菊沒說話。他伸出一隻胳膊緊緊摟了郁小魚一下，問：再來杯咖啡？同樣也是一股酒氣，從那男人的口裡釋放出來。李冬菊知道這次自己是遇上了兩個醉鬼。

李冬菊只好坐在他們對面，等著租客郁小魚和那個男人醒酒。聽著那男人說「再來杯咖啡」，李冬菊說：我去給你們點吧。李冬菊點了兩杯不加糖的咖啡拿了過來。

這什麼破咖啡，怎麼這麼苦？郁小魚喝了一口咖啡，忽然喊了句出來。周圍座位的人都將目光轉移了過來，有的看似學生模樣的人連眉頭都皺了起來。

這是六月初一個溫暖的下午，各大院校的學生們都開始了緊張的期末複習階段，星巴克咖啡店裡坐滿了人。

李冬菊知道星巴克是什麼地方，這是最安靜的所在。（一三）