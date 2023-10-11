薛慧瑩／圖

學校距家裡一英里路，走過去十來分鐘就到了。每天早上，外婆給海瑞森煎荷包蛋、蒸刀切饅頭，還熬小米 粥，可是海瑞森一臉不高興地說：「讓你別做了，還做，你自己吃去吧！」外婆望著他遠去的背影，搖搖頭，表示很無奈。這個從小由外婆帶大的孩子，越來越讓外婆琢磨不透了。

女兒安安懷孕那一年，外婆不遠萬里來到美國，幫女兒安安坐月子、帶孩子。每天忙碌的生活累得直不起腰。但她看著海瑞森這棵小樹苗慢慢長大，心裡有著滿滿的憧憬和期盼。那時候，他們住在聖荷西 一套兩居室的公寓裡。聖荷西中國人多，他們的公寓樓裡住著三、四戶中國大陸來的留學生。隔壁那家留學生的妻子夏婧是陪讀，外婆初來乍到時，夏婧和安安一樣挺著個大肚子，後來夏婧的女兒比海瑞森晚一天出生，英文名叫瑪麗婭。

安安與丈夫姜磊都是中國留學生 。姜磊在波士頓大學讀歷史學博士，而安安呢，就在聖荷西州立大學讀語言學博士。海瑞森出生一周，安安就被導師催著去學校上課了。由於姜磊不在妻子安安身邊，外婆就是家裡的主要勞動力，既是月嫂，又是褓母，每天燒飯、洗衣，哄孩子，樂此不疲。為了女兒一家，外婆真是操碎了心。

一眨眼，十年過去了。女兒和女婿博士畢業後，先後找到了教職，可惜不在同一座城市，只能牛郎織女。外婆隨女兒安安來到哈里森堡，買了一棟很舊的小木屋。這裡沒有中國鄰居，也沒有中國超市，但這裡有不錯的小學、初中和高中。女兒安安任教的學校，距這裡還需要一個小時的車程。也就是說，外婆依然責無旁貸地肩負著海瑞森的生活和教育。

外婆喜歡手洗衣服，然後晾到後院裡。後院有籬笆圍著，不在公共視線內。只要太陽好，外婆洗洗曬曬，整個後院掛滿了衣服和被子。女兒安安責備道：「有了洗衣機、烘乾機不用，偏偏喜歡手洗。」外婆有時會和女兒吵起來，有時就當作沒聽見，依然我行我素。

海瑞森已是小學四年級的學生。他每天上學去，能看見屋頂上的煙囪，在霧氣朦朧的陽光下閃閃發光。四周的草地已經枯黃了，樹林裡墜滿了暗紫色的落葉。前幾天下了一場雪，照不見太陽的地方白雪依然覆蓋著泥土，還結了一層厚厚的冰。海瑞森喜歡在冰上走路，一邊走、一邊滑，外婆看見了喊：「小心摔跤。」海瑞森不理睬外婆，一路滑到學校。

外婆的小木屋前庭沒有花壇、後院沒有露台，也沒有低矮的灌木叢，看上去油漆斑駁，已經很陳舊了。外婆想像自己是一個油漆匠，把家裡的門窗漆成漂亮的白色。於是，在一個陽光溫暖的下午，外婆在雜物間找到一罐白色油漆，用一把剪刀，打開了油漆罐蓋子，然後找出來一只缺了口的瓷碗，將油漆倒了半碗；還在工具箱裡找到了兩把油漆刷子。從前在上海時，外婆油漆過家裡的一只五斗櫥，那是外婆的外婆遺留下來的骨董；外婆把原本班駁的顏色，漆成了閃閃發亮的紫色。

海瑞森放學回來時，看見外婆正站在窗框上刷油漆，那濃濃的油漆氣味瀰漫在空氣中。他對外婆說：「你這麼老了，還爬那麼高刷油漆？小心摔下來。」

外婆在孩子面前不服老：「我哪裡老了，我才五十五歲。」實際上，外婆已經六十五歲了。

外婆一邊說，一邊從窗框上下來，招呼海瑞森道：「餐桌上有南瓜餅。」那是萬聖節後，外婆把擺在家門口的老南瓜做了南瓜餅，還做了南瓜加杏仁和牛奶的甜品。

海瑞森嘴裡塞一塊南瓜餅，坐到書桌前打開電腦玩遊戲。外婆走近他時，他就把遊戲頁面換成數學。晚上媽媽回來問：「海瑞森做作業了嗎？」外婆就替海瑞森回答：「做了，做了不少數學題呢！

那天外婆漆完了門窗，正在廚房裡做菜。一股燒焦的土豆味，伴著油漆味在空氣中迴盪。海瑞森在外婆身邊轉來轉去，看見外婆的冷水壺空了，就拿到自來水龍頭下灌滿了水。通常在美國，放到冷水壺裡的自來水不用燒，過濾器過濾一下就可以喝了。他還看見外婆用完的油漆罐子髒兮兮地放在門口，就扔到垃圾箱裡去了。外婆有些驚訝，這孩子乍地就這麼懂事了呢？

在客廳裡，海瑞森望著他和外婆的合影歪斜地掛在牆上。照片上的他穿著藍條襯衣，朝著外婆微笑，而外婆正對著鏡頭笑。那時他們還住在聖荷西，鄰居瑪麗婭是他的玩伴。外婆喜歡和瑪麗婭的外婆聊天。兩個外婆嘰哩呱啦地說著上海方言，聊著從前舊上海的事情和她們各自的丈夫。（一）