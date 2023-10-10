「小孩快上小學了，何時返回職場？」未婚的克莉絲汀，絲毫沒有育兒的煩惱。秦鷗支吾著，急忙轉個話題道別。

說得容易，孩子怎麼辦呢？老一輩都想退休 過好日子，才不願意繼續給孫子做牛做馬！想到這裡，她好似被無形的枷鎖吞噬，邊走邊對著幼小的女兒說：「外婆知道我不當工程師，也不當律師，不高興，說她走親訪友時，都沒有談資了！」

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長期睡眠不足的秦鷗，精神開始渙散，喊了幾次胸部疼痛。余碩心疼老婆，趕緊帶她去看醫生。回到家，秦鷗掉下眼淚，把剛才在醫院忍住的心緒散發開來。余碩心裡也不好受，沒想到老婆居然已經乳腺癌第二期。

接下來幾年，她抗癌的歲月與女兒成長的時間同時發展。有時藥物治療，導致荷爾蒙失調，心情不好，也影響了和女兒之間的親子 關係。

劇烈疼痛時，秦鷗便害怕起死亡。她還年輕，沒有準備好。可是，她也沒有把握自己能一再逃過命運多舛的日子。生與死的夾縫中，她又過了十年。癌症 雖然沒再復發，卻成了弦上待發的箭，她的心就是那個隨時要被射中的靶子，地獄的景象隨時都在她眼前晃蕩。

她動不動便說自己生命不長，要求家人都得重視她的話。

一開始，女兒年紀小，百般順從，特別同情媽媽，害怕媽媽離去。隨著年紀漸長，女兒了解到，癌症其實只要早期發現，是可以復原，像正常人一樣過日子。她看不起媽媽天天唉聲嘆氣，缺乏自己的生活圈，更受不了她的專制，巴不得離家出走。她曾經向余碩抱怨：「媽媽只要積極點，她會生活得更好！」（六）