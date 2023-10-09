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帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

玄玄上人在維加斯（八）

凌嵐

端午是大節，殺鵝蒸魚，光是包粽子的豆沙，就煮了滿滿一鍋。滿月以後我坐長途汽車回到南京，在下關下車，叫了一部三輪車。南京大雨，水漫到下關的馬路上。菜市場唯一可以買到的是螃蟹，六毛錢一斤。人力三輪車上拉起油毛氈來擋雨，菜場裡賣的螃蟹六毛一斤（是大閘蟹嗎？每一次我都問，每一次她都回答：是。）

母親的回憶，遠兜遠轉，最後總能回到吃的上面──螃蟹、水磨年糕、新出鍋的蒸兒糕和粽子，最高檔的是四塊錢一瓶的白沙酒……

說完吃的，人就開心了，接下來再沉重的話題都能變得滑稽──媽媽從湖熟回來的公交車上，遇到曾經心儀的語文老師。老師被剪了陰陽頭，打腫了臉，卻還認得出自己喜歡的學生，還主動打招呼。在他招手致意的一刻，在課堂上的帥像迴光返照，出現在那隻沒有腫的眼睛裡（他沒有死，熬過了這十年，後來被評為省裡最早一批特級語文教師，還開補習班）。阿太凌晨起來排隊買豆腐，豆腐買到，卻發現沾了一頭的虱子，但豆腐很好，沒有一塊是臭的，吃了好幾天。陪鬥的阿太因為年事已高，搞不清出了什麼事，對群眾的憤怒和侮辱根本無感，回家立刻開始點煤球爐，生火做飯……

一只瓦罐傳到我手裡，我學著周圍的人的樣子喝了一口，玉米土酒在嘴裡像火炭一樣辛辣。喝完傳給媽媽，她猶豫了一下，也喝了一口，嚥下酒時，狠狠皺著眉頭。突然，紅潮一樣的光線撲滿我們全身，天光大亮。四周的印第安人忽然發出單音節拉長的吟聲，頭頂上的天空黑色的鳥群飛過。（八）

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