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內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

玄玄上人在維加斯（六）

凌嵐

晚飯以後，我們爬上樓梯，坐在房頂的木椅子上，一邊喝酒，一邊看著樓下的篝火發呆。毛毯是灰面夾著暗紅色的闊條紋，她把毛毯頂在頭上，從上到下裹住身體，只露出一個小臉。布滿皺紋的臉、平平的五官、單眼皮下的黑眼珠，加上她冷峻的表情，跟明信片上的印第安老婆婆很像。

「結婚的最初幾年，實在太窮的時候，我們就送衣服到當鋪去典了換錢。」她看著圍在身上的毛毯，突然說。

「那時有當鋪嗎？」我問。

「當然有，一直有。」她回答。

當鋪在魚市街，一直存在到九十年代。當鋪應該是在南京城區改造時，隨著魚市街、估衣廊、雞鵝巷那一片全部拆遷才關門。每次沒有錢了，我們就挑一件好一點的衣服那去當。從你外婆被醫院開除，每個月沒有工資領的那時起，一直就這樣。我進廠從學徒工做起，月工資十四塊錢，房租兩塊五。有時你外公從農場回到南京，也會給我一點錢。他下放以後，開始的幾年只拿原來在衛生廳一半的工資，還有五十多塊，是農場工資最高的。當時農場的農民編了一個順口溜，說這些右派「不認稻子不認草，一人一塊大手錶」。

媽媽的聲音慢慢低下去，過一會兒，傳來輕輕的鼾聲，她睡著了。我把她的毯子脫了，半拖半抱，攙扶她回房間睡覺。媽媽的身體輕得像一隻貓，順從地靠著我的手臂上，彷彿無知無覺地邁著步子。

一人一塊大手錶？嗯，她點點頭，像對暗號一樣，報出另一句「不認稻子不認草」，眼睛還是閉著的。

記得這兩句暗號的人，基本都已經離開這個世界。外婆1997年4月去世，過了兩個月外公去世。一年以後，他們最小的孩子──我的小舅舅去世。（六）

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