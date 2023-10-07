薛慧瑩／圖

余碩憂心拿不到回美的簽證 ，特意從德州去了墨西哥 邊界的美國領館辦理回美簽證，還好成功通過。

1996年，解體四年後的蘇聯社會，各種勢力互相較勁，充滿了不穩定性。余碩到莫斯科當日，找到研究所的舊識，住進他的公寓，早早洗刷完畢，疲倦地昏睡過去。夢中，似乎聽到門口有人大力敲門。

「砰砰砰──」

「誰啊？這麼晚了！」

「員警查證件，開門……」

時差嚴重，余碩掙扎地從床上爬起來。打開門，眼皮還沒張開，對方已經把手槍口對著他的前額，咚咚咚，狠狠捅了幾下。毫無預警，他突然痛醒了，沒來得及看清何人所為，頭部已經被另一名匪賊用床單緊緊裹住，按倒在地。

「不准動，趴下！」搶匪咆哮不斷，桌椅金屬的碰撞聲此起彼落。

綁匪把余碩的脖子也勒住，他快要不能呼吸，眼睛看不見，也不敢輕舉妄動，感覺有兩、三個同夥人。他一心只擔心沒有回美簽證，未曾想，這條命不一定能走出莫斯科。搶匪快速取出余碩錢包裡的現金，連帶從美國帶來準備答辯用的電腦裝入包中。

走時，把他的小磁碟抽出，甩在桌上，重複叫囂著：「不准報警！」

許久，腳步聲踢踢踏踏遠去，房間安靜下來。余碩奮力撐開床單，抬起頭，呼叫同房的室友：「尤里，你還活著嗎？」對方全身埋進被子裡，沙啞出聲。他這才安了心。

隔天，硬著頭皮，趕去和導師見面。導師聽完他的敘述，臉色沉重，滿是失落的樣子：「你的電腦真丟了嗎？」

「這種事，我怎麼會騙你！」

「哎呀呀，我還指望你答辯完，把電腦給我留下！」

余碩一陣錯愕，強忍著被剝奪的恐懼感，持續進行他的答辯程序。那幾天不知填寫了多少表格、跑了多少地方，最終得到所有審核委員的簽字，取得了博士學位。

抵達美國，他不敢告訴秦鷗實情，怕她憂慮。盛輝數落他：「你為了一張文憑，命都差點賠上！真是何苦？」

5

十二月到來，北加州 的冬天除了少數楓葉變紅外，天氣和莫斯科相比，那就是相當溫和了。余碩夫婦到盛輝家過聖誕，他們剛生了個寶貝兒子，也開始學習布置燈飾。先是吹了一個兩米高的聖誕老人，放在屋子前方迎賓，再把屋簷掛滿了亮閃閃的燈泡。秦鷗拖著盛輝太太轉了附近幾條街，很是喜歡這邊獨棟獨戶的別墅房。

不過，此時的余碩，薪水只夠買到一戶公寓。暖屋那天，朋友們讚美他倆入住的公寓寬敞舒適，相當難得。秦鷗不太滿意，自嘲：「就是地點不是很安靜，在公路旁，和上海房子一樣。」

來賓們獲悉秦鷗已經畢業，也找到工作，舉杯歡慶「雙喜臨門」。余碩當著眾人面，爆料幫秦鷗做電腦作業的苦差事，大夥笑得前仰後翻。秦鷗也不攔著，說她就是吭哧吭哧讀完學位，逼著自己穩住工作。但這個行業似乎一直在變化，總有新的東西要學，「感覺力不從心！」

「沒事，習慣就好！」大夥兒安慰她。

過了幾年，秦鷗越發無法和同事競爭。她懷疑自己不是幹理工活的料。在社區大學相識的那位華裔老先生，兒女也畢業了，一位成了心臟科醫生，另一位是律師。從老先生的口中得知，這兩個職業在美國似乎很受尊敬，秦鷗厭煩了科技工作，更不喜歡自己每天穿帽T上班，她渴望生活帶來變化，能夠脫胎換骨。不管余碩贊成與否，她藉著讀法學院的理由，辭掉電腦公司的工作。不僅如此，她執意搬離矽谷，前往A城。

「那麼熱的地方，咱們別去好嗎？」余碩不理解，他現在已經到大公司上班，薪水亦提升不少，開始穩定的生活。為何老婆要做出這樣的決定？

原來秦鷗打聽到那兒房價便宜，能住上別墅房。

余碩拗不過老婆，準備收拾搬家。盛輝約他喝咖啡，試圖阻擋他：「這裡工作機會最多，好不容易入了寶山，卻要離開？」他搖頭嘆氣，見余碩無語，知道勸說無效，遂換個話題：

「低班的宋茜也剛到這裡工作，你要聯繫她嗎？」（三）