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島嶼森林之歌（二○）

鍾文音

花葉一一塵中，各有無邊諸世界海，世界海中復有微塵，此微塵內復有世界，如是重重不可窮盡。非是心識思量境界，如帝釋殿天珠網覆；珠既明徹互相影現，所現之影還能現影，如是重重不可窮盡。經云：如因陀羅網世界。大至宇宙，小至微塵，都可大小相容。

因陀羅網，網目的每一珠均可映現它珠，且互相映現，產生了重重的無盡；一如多面鏡子放在不同的角度，而站在眾多鏡中的人，也能見到自己的無數影像與折射的他像。

他由此看見從一片落葉見到一棵樹，從一棵樹見到一座森林。植物的世界是宇宙，是一個因陀羅網。經典給予他啟示，他以分類建構了植物網海。

因陀羅網，涵蓋生物的多樣性，不再是以直線演化的單線思維來觀察物種。他認為植物的分類系統，就像是無數玻璃珠所構成的既微小又巨大的宇宙網絡，每顆玻璃珠獨立，卻又各自在顏色不同的網絡上，反射映照出其他的玻璃珠，互為表裡。每個物種都因觀察者所觀看的位置的不同，而呈現出不同的圖樣。

因陀羅網，彼此獨立又彼此息息相關。

於是，一種有別於單線演化的互映性概念誕生。

好消息傳來，他的因陀羅網植物分類系統學的新論述，受到了學界的重視，同時經過權威研究單位歷經兩個多月的審查之後，他的研究新發現終於獲得了認證，通過他的論點。於是在1906年7月刊登了他的首要發現論文，就這樣他以「Taiwania」之名做為高山杉的新屬名，一座島嶼成了一棵樹種的名字，就像山盟海誓的互許，創世紀的命名。

從此台灣杉屬與他屬之間的親緣關係，就像連結舊星與超新星。他為了讓引證的標本可以更具說服力、更完善，後來還增加了小西成章在高山採集的另一個標本，再加上植物學家川上瀧彌與人類學家森丑之助在1906年10月紛紛上山採集來的標本，使他為台灣杉建立的資料庫輻射更廣、更深入。（二○）

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