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拯救小魚（八）

紅山玉

這個可惡的郁小魚啊，你到底在哪兒？

一個十字路口，後面傳來汽車喇叭聲，李冬菊才知道面前的信號燈都快變黃了，自己還停在原地，她趕緊踩一腳油門。車剛剛開過十字路口，一輛警車閃著紅藍白的三色燈光跟在自己的後面。得，這是盯上自己了。李冬菊只好靠邊停下。

女士，您闖了黃燈。請出示您的駕照保險卡和車輛登記卡。一個胖胖的女警察一臉嚴肅地跟自己說。

李冬菊將那些證件遞給警察。

您開車的時候好像心不在焉，你有什麼事情嗎？綠燈都亮半天了，您還停留在原地。有什麼事情可以幫你嗎？

我家裡淹水了。魚要死了。

家裡有水災？那需要我們跟你過去啊。女警察很熱心。

不，不用。我只是要找我的租客，她失蹤了兩個月了。李冬菊說完這句話就開始後悔，自己幹麼用「失蹤」兩個字啊。

女警察聽說有人失蹤，眉毛都立了起來。有人莫名失蹤，那還了得？

李冬菊知道，這下子自己得徹底解釋給警察了。不然女警察還不得懷疑自己這個房東，做了什麼手腳？

我有一個租客，快三個月都沒有付房租了。我到處找不到她。剛剛我另外一個租客說，她的屋子裡魚缸裂了，水漫一地，金魚也快死了。正好，要不您還是跟我一起回我家吧，現在租客不在家，我還不知道她不在場的情況下，我是否能夠用我的備用鑰匙開門呢。

女警察一聽李冬菊說，人找不到了，家裡又淹水了，也顧不得開罰單，直接閃著緊急燈就衝了出去。李冬菊的駕照上有自己家的地址，女警察根本不用再仔細問她。

李冬菊跟著警察的車一路飛奔。（八）

租客 駕照 保險

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