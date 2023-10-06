薛慧瑩／圖

遠遠望去，無人排隊，兩人快步走去，見窗口年輕的美國女辦事員用流利的俄語問：「為什麼想去美國？」

余碩微笑說：「沒去過，想畢業前去旅遊！」

女辦事員對他們說：「今天的號碼牌已經發完，如果要辦，明天再來。」

折騰了一天毫無成果，回家後，兩人琢磨了一晚要不要再試。隔天，吃完早餐，直奔美國使館。

排隊拿號時沒見到那位姑娘，等候期間，張望了前面幾個窗口，仍不見那位美國姑娘，余碩和秦鷗開始有點坐立不安。輪到他們，他倆一個箭步走到中間的窗口，突然間，那位失蹤的美國女辦事員上崗了，一骨碌坐到他們要面試的那窗口裡。她抬頭看見兩人，笑出來：「你們真的來了！」

「是，只能趁暑假去看看！」余碩回答。真的太巧了，還能碰上昨天那位辦事員，她看起來挺親切，秦鷗露出笑容。

姑娘讓他們等一會兒，不久，出來一個不苟言笑的簽證官，盤問多時後，嚴肅地問：「你們旅遊費用哪裡來？」

「我們是公費留學生，有資助。」

出乎意料，簽證獲准了。

3

「歡迎來美國啊！」余碩的大學同學盛輝來接機，帶著他們從中西部玩到東部，接著又去西部洛杉磯 ，從那兒開車到拉斯維加斯。余碩和秦鷗見識了各式各樣的旅館，那些仿造歐洲度假勝地的酒店，美輪美奐，世界知名歌手駐唱的秀場，燈火輝煌，偌大的棕櫚噴泉前更是人聲鼎沸，荒漠中建造出的人間繁華，這就是名聞遐邇的娛樂中心。

盛輝問：「你們要不要把旅遊簽證改成學生簽證 ，方便留在美國。別回蘇聯了，沒有發展！」余碩看了看秦鷗，沒說什麼。盛輝接著說：「你倆結婚沒？說不定，結了婚再辦學生簽證容易，據說賭城可以很簡單地辦手續。」

兩人什麼正式衣服也沒有，穿著簡單的運動衫，就地把婚結了。當天晚上，在拉斯維加斯的小酒館吃飯，滿屋的人擠在電視銀幕前看新聞報導。隔日，八月十九日，蘇聯解體了。

回不去蘇聯，怎麼辦？秦鷗想法子聯繫上住在S城的表舅，暫時投靠他。盛輝不久也從中西部的研究所畢業，到了表舅家旁的C城工作，一方面幫著他們找出路。余碩夫婦同時辦了學生簽證，秦鷗準備繼續在美完成學士學位，暫且先去社區大學讀英文，余碩則到一所大學上電腦課程。

秦鷗的班上有位華裔老先生，剛退休 ，兒女都在長春藤名校讀書，老人待他們視為己出，指導秦鷗申請大學。秦鷗沒讓老人白忙，年後她進了附近最好的公立大學，並且是長紅不敗的電腦系。

盛輝告訴余碩，聽說最近國內有代表團來訪，正在找司機，他二話不說，答應下來。隔日租了一輛九人大巴士，半職業地攬下活，從此有了收入。幹了幾年，攢了點錢，也就慢慢轉成全職的科技人。

秦鷗直到進了電腦系，才發現自己在莫斯科幾年讀的書都落伍了，心裡暗自發愁。同學們個個厲害，根本不理會她這麼一位東方女子。那天專業課上輪到她做報告，她的英文思緒總比母語慢，半途又有俄語跳出來混合交雜，幾乎是語無倫次地結束演說。她偷偷看了教授一眼，能夠感受他的失望之意。

秦鷗步履蹣跚，走在校園的紅木林裡，滿腹辛酸。她向來學習順利，怎麼也沒預料，自己的大學之路這麼辛苦。她後悔自己為什麼不堅持留在上海，那樣說不定能學得更有系統些。倘若等到讀研時再出國，至少可以和美國的同學平起平坐吧？看到遠處一簇簇紫粉綠白的繡球花，她突然崩潰，放聲大哭，淚水模糊了視線，眼中浮起熙熙攘攘的城隍廟和那些紫藤垂落的上海老園。

4

按照規定，余碩不能晚於五年答辯。當初來了美國就無法回俄，怎麼說今年他得想法子回去。秦鷗也覺得他是應該回去，把學位拿了，不然全白費了。畢竟博士學位不是隨意換個學校，就能接上軌。（二）