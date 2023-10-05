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島嶼森林之歌（一九）

鍾文音

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植物的世界敘述是如此有序而單純，他寫道：「此杉為雌雄兩株，球花圓形，苞極少，鱗片數列，呈螺旋形排列。種子存在於鱗片中間，倒生，胚有二子葉，葉為鱗狀形螺旋樣排列，球花頂生。」接著他在《台灣植物誌》（1906）的裸子植物這個條文下寫著；「台灣島發現松柏科一新種，介於日本產的杉與廣葉杉之間，為此設立為一新屬之價值。」

1906年4月5日，英國倫敦的林奈學會收到了他寫的論文〈台灣產松柏科植物之新屬Taiwania〉，他寫道台灣杉的生殖器與日本的廣葉杉類似，球花的外部似日本種，但內部構造則完全不同。不過台灣杉的球花缺少第二鱗層，且鱗片中只藏著兩顆種子，與廣葉杉並不一致，因此將它設立為—新屬。

植物的生殖器，他記得妻子看到這個字眼時笑了。

花朵也是生殖器啊，松柏植物的性器官就是可愛的毬果、蕨類植物就是孢子囊。他在燈下看著毬果照片時對妻子說著，彷彿毬果才是通往歡愉的神祕甬道。

那送花不就是送被剪下來的植物生殖器？妻子聽了，覺得這說法可真是美感盡失。

所以我沒送過妳花，他看著花園時，對著妻子莞爾說著。

但我覺得花真美。

樹還是比較美，他笑回著，難得回應妻子對於樹木的深愛。

如果是開花的樹，就能讓我們兩個都愛了，妻子得到花樹一體的結論。

他的研究並不因循於西方沿用的「存在連鎖」的直線構造，不以直線來解析植物的世界，但他也不同於達爾文、恩斯特‧海刻爾所描繪過的「演化樹」，演化論以演化樹的樹狀構造來觀看植群。

他創建自己的觀察網，他受到《阿彌陀經》與印度吠陀經典的啟發，以宇宙觀建構獨特植物界的網海想像，這是他獨創的「因陀羅網」植物分類系統。（一九）

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