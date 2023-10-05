她甚至想去登一個尋人啟事。可是那樣的話，全城的華人房東 恐怕都得知道這個叫郁小魚的租客 了，以後還有哪一個房東肯租房子給她呢？想想，李冬菊還是放棄了登尋人啟事的想法。她再次到招聘網站上找更好的工作，她想自己能賺更多工資的話，少了份租金 也不算啥窩心的事了。

李冬菊終於換了另一份工作，這次薪水如她所願漲了很多。但是她心裡仍然忘不掉租客郁小魚，她心想這女孩子不能毀了。這一天她正在電腦前坐著看合同，桌子上的手機忽然響了起來，竟然是露西老太太。

哎呀，你快回來吧。魚缸裂了，水都流到地板上去了。魚要死了！地板要被淹了！

天啊，我的地板！李冬菊現在顧不得金魚了，她想到了她那出租房子前剛花錢換的實木地板。原本有朋友勸她說：既然是出租房，乾脆換一個複合地板就行，你知道你會遇到什麼樣的租客呢？萬一他們不珍惜你的投入，弄壞了怎麼辦？李冬菊根本沒有猶豫，就堅持換了實木地板。而且連同住了十五年的露西老太太的房間，一起換了。李冬菊想眼下是自己不得不投資更多錢，可是裝修也不是白裝修的，將來一旦賣房子，裝修的投入還是得算到房價上去。沒成想房子還沒升值，也沒有想過要賣的時候，租客卻把房子的新地板給淹了。

這下子李冬菊可顧不得什麼試用期的規矩不規矩了，她跟經理說了一聲，就趕緊往家裡跑。李冬菊的車行駛在聖母大道上，涼風從車窗外吹來，她腦子裡一會兒出現那幾條翻白肚皮的金魚，一會兒又想想自己家那嶄新的橡木地板。（七）