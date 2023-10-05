薛慧瑩／圖

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夏末的上海熱氣騰騰，法桐樹下，只見個子嬌小、腦後梳個馬尾的秦鷗騎著車、哼著歌，故意繞了幾條彎路，逛街景。高中期間，她天天披星戴月，讀書刷題，自從放榜後得知自己高分考進上海的重點大學電子系後，就樂不可支，把書扔到一邊，天天遊園賞景。

今天是新生入學日，她穿上母親送她的漸變色連衣裙，上身從深藍到淺藍，裙底部分淺灰縹緲，就像小仙女從染缸裡飛出，一抹淡雅。她戴上鮮亮的鵝黃色髮夾，早早到學校。校園裡的新鮮人東撞西撞，弄不清方向，七拐八拐，找到報到地點。辦公室的老師問了姓名，隨即告知她：「經過校方遴選，你可以到莫斯科讀本科。」

秦鷗從小到大，還沒離開過家，聽了此話，有點被嚇住，脫口而出：「俄羅斯 ？我從來沒學過俄語，也沒想過自己要去那兒！我能不去嗎？」

「你不去，有的是人等著。」辦事員面無表情。

秦鷗坐在教室的椅子上，看著外牆爬滿粉色薔薇，腦子一片空白。椅子還沒坐暖，便被喊了過去，「回家把表格填寫好，後天交。」

秦鷗的父母只是普通的機關幹部，沒有出國的經驗，不知如何處理這事，忙著打電話徵求意見。親戚們七嘴八舌，無非就是勸說這家人接受徵召：

「公費留學多好！這事可不是你想要就有的！」

「政府肯定會給學生語言培訓，擔心什麼？」

「天上掉下來餡餅，還不趕緊接著！」

「出國學習科技，回來報效祖國，去吧！」

容不得秦鷗還有什麼其他想法，就這樣，她十八歲出國，成了八○年代末，第一批派往蘇聯的本科留學生。

秦鷗忐忑不安地來到莫斯科，中國同學會安排了比她早幾年來的中國研究生負責接待。余碩皮膚黝黑、體格結實，喜歡運動，也愛好藝術。秦鷗下機後，默默無語，感覺這裡既熟悉，又陌生，情緒上還不太能放開。余碩正處於博士研究階段的第三年，一切都算上了軌道，也稍微放鬆了些。他看著這位帶著稚氣、圓臉的學妹悶悶不樂，有點想逗她開心。

他告訴秦鷗，莫斯科的舞蹈、繪畫傳統悠久，得空可以去領略一番。秦鷗聽了，瞬間提起了興致，是啊，她怎麼都沒想到這些呢？行前她來不及做任何有關莫斯科名勝古蹟的功課，也不知莫斯科究竟有什麼值得探訪的地方。

開學後連著幾個周末，秦鷗在余碩帶領下，走訪了不少博物館 ，眼界開拓不少。一天晚上，遊累了，兩人到余碩住處做飯。飯後，余碩攤開自己到俄羅斯後收集的郵票給學妹看，裡頭盡是莫斯科國家博物館收藏的畫作，油畫的筆觸，濃墨重彩，暗沉中，閃耀著金色的光芒。秦鷗開懷地說：「看來，莫斯科的藝術作品不亞於西歐嘛！」

在課業上，余碩建議她修課的內容，生活上，只要他能力範圍能做的，都給予幫助。她慢慢喜歡上眼前這位豪邁又細心的師哥。過了快一年，端午節前後，余碩踢足球傷了腿。秦鷗主動過來陪他，給他上藥，怕他沒人照顧，索性就住在他的宿舍樓了。余碩兒時經歷過粗獷的草原生活，父輩們有蒙古族的血統，他在俄羅斯總體適應得還不錯。如今秦鷗出現，異鄉中彷彿出現了可相伴的人，他感覺留學生活更加順當了些。

2

1991年7月，余碩就快拿到博士學位，剩下修改論文的工作了，他尋思著是否應該去其他國家走走，順道看看就業的機會。歐洲簽證不易，他和秦鷗想從小一點的國家開始試試運氣。

首站去了摩洛哥大使館 ，如同預想的，立刻被拒簽。兩人垂頭喪氣走出來，雖不抱希望，卻總是掃興。余碩見前面建築物前烏泱泱一片，排了長長的隊伍，不知怎麼回事。他好奇地對秦鷗說：「咱們過去看看！」

摩肩接踵靠近後才知，原來是美國大使館。余碩靈機一動，問秦鷗：「那就去美國？」站在隊伍裡的俄國人手指著另一個方向，告訴他們：「外國人去那兒排隊！」（一）