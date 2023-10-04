找不到郁小魚，李冬菊就收不到房租，而且也沒法把房子重新租出去。李冬菊想著，自己是不是應該換一份工資更高的工作呢？李冬菊去領英網站上看，李冬菊也去其他各種招工網站上看。

日子一天天過去，李冬菊發現，郁小魚家裡的魚缸又漂起了另一條魚。可是郁小魚還是沒有回來過的跡象。陽光依舊照著郁小魚的家，依舊穿透魚缸，然後又折了一個彎兒，映射到牆上。一切都是老樣子，除了失蹤的主人。

李冬菊又發了一次短信。這次李冬菊強調，如果郁小魚二十四小時內不回覆，李冬菊將到房屋出租委員會投訴她。李冬菊相信，沒有任何一個房東 會像自己一樣，這樣容忍不付房租的租客 。

這次短信又被看過了。有人回覆了，卻不是郁小魚。

是Credit，是那個李冬菊聽到他說，自己名字叫「信用」的胖男人。李冬菊還記得那人的模樣，怎麼能記不住呢？他可是和租客郁小魚在一起的人呢。

索菲離開我了，這手機她摔裂了屏幕扔給我，沒有拿走。她叫我給她修好，我修好了卻找不到她。我也不知道她到哪裡去了。很遺憾，我幫不上您的忙。

好在聯繫方式還剩下郵箱。李冬菊又發了一次郵件，說的是和那個最後通牒的短信一樣的話。李冬菊希望郁小魚很快能回覆自己，哪怕之前兩個月的租金 不要了，只要郁小魚肯搬走也行。不然這樣下去，什麼時候是個頭兒？她的租金越欠越多，再說還有那幾條魚呢。魚的命也是命，人不是從魚進化來的嗎，那魚還是人類的始祖呢？李冬菊想起來在哪裡看過這樣的科普知識，越發覺得時間緊迫起來。（六）