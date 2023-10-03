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拯救小魚（五）

紅山玉

原本房租也是自己還房貸最重要的資金來源，自己選擇的浮動利率，眼下政府已經連續十次加息了，利率一次比一次升高，眼看著供養房子越來越困難了。這過的是啥日子啊！偏巧又碰上一個拖欠房租的租客，真是屋漏偏逢連夜雨啊。

郵件和短信發出去兩天，也沒有人回覆。到了第三天的時候，李冬菊忽然發現那短信有被閱讀過的痕跡。手機短信顯示著對方看了自己的留言。

可是郁小魚還是沒有聯繫李冬菊，連一個電話或者短信都沒有。李冬菊決定上樓去看看。李冬菊把臉貼在窗玻璃上，看見幾條金魚們正繞著一條金魚轉來轉去，那條被圍在中間的金魚肚子朝上，已然死去。旁邊住著的老太太露西看見李冬菊上樓來，推開門也出來將臉貼在窗戶上，看那些金魚們。露西老太太搖了搖頭，說了句：真是造孽啊，那也是一條命呢。

正午的陽光直射過來，陽光穿透了魚缸裡的水，魚缸越來越顯得渾濁。

我估計著再過幾天，那些金魚們就得缺氧。老太太露西看著魚缸邊上逐漸要長起來的淺綠色的東西。我熟悉魚們，我那去了天堂的老伴兒活著的時候，經常給我釣魚、做魚吃，他也養金魚。老太太這時又想起了老伴兒。

李冬菊也看見了那些綠色的像是黴菌一樣的東西。李冬菊知道這魚缸再不清理，那些金魚們都得死掉。郁小魚房間的備用鑰匙就在李冬菊自己屋子的鐵盒子裡放著，露西老太太家的鑰匙自己也有，但是李冬菊不能進去。這是鐵律，房客不在場，房東也沒法打破它。

唉，兩人同時都嘆了口氣。

郁小魚抽菸也沒事的，回來給金魚們換換水該多好。露西老太太也是一個心軟如李冬菊的人。（五）

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