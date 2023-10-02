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拯救小魚（四）

紅山玉

Darling，你說過要娶我，什麼時候咱們去教堂辦婚禮呢？我總不能就這樣天天跟著你，卻沒名沒分吧？你說是不是？

我的小甜心，Credit說過的話，你還不信？我，Credit，就這名字，你還信不過我？我的名字就是信用啊。這個單詞你認識吧？哈哈。男人說完，對著郁小魚的左臉頰就貼了上去。

李冬菊趕緊走過去，背後仍然傳來兩人讓人耳熱的聊天。李冬菊不知道郁小魚是否看見了自己，李冬菊覺得郁小魚能看見她。李冬菊走過去的時候，還故意輕輕咳嗽了一聲，她想引起他們的注意。她咳嗽完了也在想，現在是在喧嘩的飯店裡，誰又知道她郁小魚到底看沒看見自己呢？

郁小魚其實看見了李冬菊。

李冬菊如此確認的原因，是等自己從衛生間出來的時候，郁小魚和那個胖男人已經消失不見。侍應生正收拾著桌子，桌子上還殘留著半瓶紅酒。李冬菊記得他們點了第二瓶紅酒的。酒都沒有喝完。人就不見了，那還有其他原因嗎？肯定是郁小魚看見了自己啊。不做虧心事，不怕鬼叫門。既然做了虧心事，那一定怕鬼叫門。媽呀，我乍又把自己的房子比作鬼了呢？我不就是一個小小的新房東嗎？怎麼總是把自己拉進坑裡呢？李冬菊苦笑了一下，趕緊結帳離開了飯店。

這下又徹底失去了房客郁小魚的蹤影，到哪裡去找郁小魚呢？走在路上，李冬菊還在想這個郁小魚夠狡猾的，竟然不惜新加一瓶葡萄酒，做為障眼法來騙自己。

李冬菊決定用郵件和短信先通知她，這樣自己也能保留一個證據。李冬菊本來想親自面對面跟這個小姑娘說，叫她交房租就可以了。沒想到人家來了一個三十六計走為上策，那就怪不得我不講情面了。（四）

房東

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