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島嶼森林之歌（一五）

鍾文音

這個問題彷彿是部落長老必須面對繳械與遷徙的一種哀傷哭訴，這讓他聽懂之後感到汗顏，因為他就代表整個施壓的族群象徵。

基調染上了濃烈的鄉愁。長老發出哀傷的聲音，周邊的唱和著，彷彿海浪一波一波襲來。

相似的「思念故鄉」的母題，離散在外的山林人對於祖靈家鄉的懷念。

故鄉成了河流般移動且錯位，歸屬感不再，有去了平地的後代總是不斷對著山林的祖靈發出夢般的歌唱，以歌遙想、以舞祭祀。

彷彿自此相隔千里，祖靈啊，親人們，我們遠在他鄉，思念著被分離的你們。

小米不再豐收，部落人改種了稻米時流下了淚。

歌詞繼續唱著：碩果不再滿庭芬芳，看不見的親人們，我們思念著你們，你們一定看得到正在哀悼思念的我們。

12

部落的老人擅於說故事，口述傳統讓他著迷。可惜植物不說話，雖然植物本身就是千言萬語。

但解碼者幾稀？

老人說他還是一個孩子時，平地人與異族人還沒找到深山，還沒走進山林內部時，他們的家鄉是豐饒的、自足的，豬鹿羊犬都有。有一隻鹿總是經常在叫喚，細細地發出哭聲似的腔調。有時候玩著；玩著，牠也會一邊叫喚、一邊跑掉，天天那樣子。後來他問媽媽：這隻鹿是不是病了？媽媽說：不是的，是鹿的孩子死了。

思念與鄉愁是部落歌聲與音樂表達的主題，人類學家以結構學和神話學來觀察這些宏大的集體性事件，比如遷徙、征戰，或日常的出生、豐年、出嫁、獵牧等個體的人生經驗，解析著其中的意義，將聚合與離散，寄情在研究之中。但這些在部落人看來都是矯情的，是帶著利益的。（一五）

小米

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