趙梅英／圖

眼下，房子租在郁小魚的名下，卻收不到房租，更看不見人影。高興的只有露西老太太，她說了好幾次「沒有菸味真好」的話。

還得找郁小魚，找不到，後面就只能申請驅逐郁小魚了。房子總不能這樣被莫名其妙的租客 占著卻不交房租。如果有什麼正當原因，至少你應該打聲招呼吧。

在一個雨後初晴的傍晚，按照郁小魚以前說起她在工廠的工作時間段，李冬菊知道她應該下班了。李冬菊再一次拿起電話掛了過去，電話響了半天，始終是沒人接的狀態。唉，這城市這麼小，我還找不到你不成？李冬菊決定第二天給巧克力工廠打電話，李冬菊覺得上班的時候，總能有人找到郁小魚吧。

在幾個微信房東 群裡聊天的房東們都說，房租又漲了。可不是嗎？一袋黑土都四加元多了，房租怎麼能不漲？看了那些聊天，李冬菊就越發想快點找到郁小魚，她得要一個說法。租客租房，付租金 天經地義；不租房，搬出去也是你租客的義務。你不能占著茅坑不拉屎吧。這樣想完，李冬菊突然笑了，怎麼能把自己的房子比作茅坑呢。李冬菊苦笑了一下，笑自己的愚蠢，也笑自己的善良。李冬菊想起來那些年自己剛來到這個城市的時候，那時候李冬菊跟郁小魚一樣，幾乎什麼都沒有，除了遠離的那段婚姻和婚姻裡帶不走的那個女兒。

李冬菊終於掛通了電話，這家巧克力廠的女接線員有百靈鳥一般清脆的聲音。

你找誰？小魚？我們這裡沒有叫小魚的員工啊！

沒有！怎麼可能？郁小魚是在你們這裡上班的啊？她高高的個子，平常總是戴著粉色框的眼鏡，一笑一個酒窩的那個女孩子。啊，你等等，你找的是索菲吧？可是索菲差不多兩個月都不在我們這裡上班了呢！

原來郁小魚辭職了。

放下電話，李冬菊這才第一次知道，這個郁小魚的英文名字叫索菲。郁小魚辭職兩個月了？可郁小魚她人又去了哪裡？你要是不打算租我的房子，你得通知我啊。你占著我的房子，卻不交租金，而且毫無蹤跡，你讓我這個房東怎麼辦？李冬菊在腦子裡翻出記憶中租房的政策來，按照魁北克租房委員會的規定，如果租客連續超過三周不交房租，房東有權利投訴到租房委員會，申請解除租約。他們批准後，就可以收回房屋。這一條款李冬菊背得滾瓜爛熟。李冬菊買這房子的時候，上一任房東就好心提醒過李冬菊，找租客的時候要擦亮自己的眼睛。

可是到哪裡找到郁小魚呢？她連一個人影都沒有，我就是寄掛號信，都沒有人簽收啊。想想李冬菊就頭疼。自己第一次當房東，就碰上這麼個租客，夠倒楣的了。而且李冬菊心裡總惦記著她在郁小魚的窗戶外看到的那個魚缸，即使是養的魚，那也是需要換水的啊。魚在水裡可能餓不死，但是缺氧牠們能被憋死。牠們也是命啊，不也得活著嗎？

但就是找不到這個郁小魚，李冬菊都快要失去信心了。

終於有一天，李冬菊竟然在一家飯店，看到了郁小魚。郁小魚穿著吊帶背心，露著雪白的臂膀和有一條深溝的胸口。她倚靠在一個白人男子身上，那人西裝革履，可是卻掩蓋不住像皮球一樣鼓的肚子。兩人端著兩杯紅酒，互相碰著杯子，臉上的笑容綻放得像是六月的向日葵一樣。

李冬菊本想走上前去，和郁小魚說話。李冬菊想問問郁小魚，她什麼時候交房租，什麼時候回家看看那些金魚。李冬菊從自己的餐椅旁站了起來，向前走了一步，旋即又遲疑了一下，她決定還是不要打擾人家兩個人的雅興了。而且這家餐廳屬於中上等的餐廳，在這樣的餐廳裡追著一個人催房租，顯然看起來不大合適。

李冬菊決定等。等他們吃完，李冬菊計畫自己在後面跟著，看看郁小魚會去哪裡。

郁小魚和那個白人卻一直在喝，一點也看不出要喝好的樣子。李冬菊在旁邊盯著，她看見那兩人已經喝光了面前的一大瓶紅酒，侍者又上了一瓶，這是沒打算離開的樣子。

李冬菊決定去衛生間一趟，去衛生間的路正好要經過兩個人的旁邊，李冬菊想讓郁小魚看見自己。她看見李冬菊了，郁小魚是不是就會想起來，自己該付的房租了呢？李冬菊想用這樣的方式，提醒郁小魚一下。（三）