島嶼森林之歌（一四）

種植一棵植物，從每個細節、每一條思緒，發自內在的DNA 早已設定的符碼，以及外在事件所誘發的反射動作，似乎匯集了從小到大所想像的各種人格特質。在他的符號袋子裡，經過一番淘洗和揀選，去蕪存菁後，便凝聚成潛意識量子般元素儲存起來，在研究與下筆時，用筆尖一撮一撮地勾挑出來，讓那些植物符號所具有的化學鍵有機地自行銜接，再構成一叢獨特的微宇宙。

一幀圖片有時勝過千言萬語。

他在少年時就知道這個道理，於是勤學素描，為植物描繪圖鑑。

照片與圖像具有更多的刺點，圖像可以延伸更多，更有撞擊力。

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十月的山區依然驕陽似火，萬里無雲。早田在聖山山腳下，和一個群山環抱的平地村莊，學習台灣當地的傳統文化和生活方式，每天和村民一起在稻田裡割稻、打穀。休息時大家席地而坐，婦女們也聚在一起打量他這個外鄉人，不時指著他身上的藍色偏襟短衫說「sui」，那是他第一次知道如何用福佬話來讚揚「美麗」。水，美麗。植物的命脈也是水。

村裡懂日語的年輕人被請來充當通譯，年輕人們好奇地向他詢問關於他故里的一切。當長老唱起當地著名的山地歌調，長老的女兒阿勒和巴卡與望迦一起輕聲地合唱了起來。一首思鄉歌，音域如雲海廣，如山高拔、如谷低徊。有一個低音區五度的下行小跳進Mi-La做為聽覺上非常明顯的特徵音程，最後結束在全區最低的音域上，深沉的調子迴盪山林。近似於和他在迴城首次聽到的西索米，送葬音樂都有一種離別的憂傷。

早田聽了十分入迷，彷彿音樂也躲藏著植物的基因。

家鄉，家鄉是哪裡？部落人唱著。（一四）