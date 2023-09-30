趙梅英／圖

我這房子不是旅館，我沒法限制租客 不抽菸。但是我會提醒她一下，咱這樓整個都是木頭建造的，抽菸還是有潛在危險的，我會跟郁小魚說，李冬菊安慰著露西。露西老太太嘴裡說著感謝，回頭上樓的時候，卻帶著一聲長長的嘆息。露西老太太在這個樓裡住了十五年了，一直不願意搬走。她說自己喜歡坐在陽台上，看東邊的日出和西邊的日落，而自己陽台的角度就剛剛好。

看著露西老太太蹣跚爬樓的身影，李冬菊想，那麼年輕的女孩子學會了抽菸，這不是啥好事。或者說，郁小魚一定是遇到了什麼不好的事之後，才開始用菸排解憂愁的。即便露西老太太不下樓來抱怨，李冬菊也想勸勸小魚。菸有什麼好呢？那東西無非給未來的氣管和肺，帶來更多的隱患而已。如果再抽出一口大黃牙來，那她郁小魚日後嫁給誰去？李冬菊這樣想著，就想再上樓收房租的時候，順便提醒小魚一聲。

房租都是月初去收。又到月初了，郁小魚卻沒了人影。連續好幾天，她的門上只有鎖頭看家。露西老太太交支票 的時候，叨咕著說，這幾日倒是聞不見菸味了，真好。

人都不在，何來菸味呢？這孩子去了哪裡？李冬菊在心裡，忽然想叫郁小魚一聲「孩子」。可不是嗎？如果按照年齡算，小魚就是自己孩子一般大。李冬菊試著給郁小魚租房子時留下的手機號打電話，第一次沒人接，隔了半個小時，李冬菊打了第二次。這回對方接了，卻說了句正睡覺呢，沒事兒打什麼電話？然後沒等李冬菊說話，電話又掛斷了。

睡覺？你在哪兒睡覺？你的家不是我樓上的三個半嗎？李冬菊想再掛過去一次，好提醒郁小魚該交房租了，想了想對方在睡覺，李冬菊又將拿起來的電話放下了。

露西老太太搬出那把李冬菊送給她的扶手椅，放在陽台上，欣賞著聖勞倫斯河上美妙的落日。一股暖風從河岸吹過來，帶來一股腥味。幾隻海鷗甚至飛到了露西老太太的房頂上，「啊啊」地歌唱著。

露西老太太使勁吸了一下鼻子，頓時她那紅紅的鼻頭就皺成了一團。那湖裡一定有很多條大魚，我老伴兒就曾經釣上來那麼大一條鱸魚。露西老太太用手比劃著魚的長度。那麼大，我們兩人吃了一星期呢。半天了，露西老太太的兩條胳膊還在空中掛著，老太太的思緒彷彿一條她老伴曾經甩出去的魚線一樣。

李冬菊的眼前，好像也真出現了一個老人和一條魚的影子。李冬菊笑了，露西老太太也笑了，快落下去的太陽也笑了，以至於河岸盡頭漫天都是嫵媚的晚霞。

有他在的日子是真好啊，我總能吃到他給我做的魚。露西老太太回憶著過去，眼角不知不覺流下一滴淚來。她用布滿老人斑的手擦了一下。李冬菊從褲子口袋裡掏出一張紙巾，遞給了露西老太太。

露西轉過頭來看著李冬菊說：姑娘，我這老婆子又讓你見笑了。李冬菊發現，自從自己做了她的房東，房客露西老太太就叫自己「姑娘」，雖然自己的閨女也跟郁小魚差不多大小了。可李冬菊明白，在露西老太太面前，自己的年齡可不就是姑娘的年齡。

露西老太太從大衣口袋裡掏出支票，遞給了李冬菊，然後問：那姑娘，她還沒回來？

李冬菊知道老太太在問郁小魚。老太太討厭郁小魚的菸味，但是心裡又記掛著老也沒有見過的她。

是的，還沒回來。兩月了，人沒影子，更別提租金 。

路過郁小魚的窗戶，李冬菊看到裡面沙發上胡亂堆著一些衣物，臥室裡掛著窗簾，李冬菊什麼也看不見。但是客廳裡的樣子，卻一點都不像是一個年輕姑娘的客廳。映入李冬菊眼簾的就是三個字：髒、亂、差。

李冬菊正想下樓的時候，忽然看見了郁小魚客廳桌子上擺著的一個圓形大魚缸，隱約看見十幾條魚在游來游去。李冬菊一下子意識到，這租客兩個月都沒回來了，那魚也就沒人餵養，沒人給換水不是？還好，這只是幾條魚，如果李冬菊養的是一隻貓、一條狗，那自己這房子豈不是都被牠們拆了？李冬菊忽然想到，以後在租房的合同上，一定要注明租客不允許養寵物，魚也不行。

找不到租客郁小魚，房租連續兩個月都沒有拿到。李冬菊有一點後悔自己當初施捨的那份善良。本來排在郁小魚後面的兩個租客，都是整齊的一家三口，兩對夫妻也都有工作。那樣的租客可能更安全、更有保證。（二）