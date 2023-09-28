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島嶼森林之歌（一二）

鍾文音

他年輕的歲月應該承載著蒼老的靈魂。他探觸到植物也有如人的心靈本質，那一刻他才認許自己是植物學家。

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接下來的五、六年裡，他和助手們就生活在森林與植群之中。通常在南方，尤其聖山一帶的森林深處。隨著氣候回暖，當動物種類和數量發生了變化，為了不干擾環境，他們會逐漸回到低一點的山林地。

早在如他這樣的異族人來到聖山之前，當地人可能因為遇到荷蘭人而開始學會製作和使用地圖了。這些地圖既可以梳理各式各樣的地名，便於記憶，又有助於山林爬行。一些用於導航的地圖用木版雕刻成形──以三維方式顯示山稜線與海岸線。這種地圖不受天氣影響，萬一迷路可以派上用場。在森林，部落人願意幫助異族人，他們善於鼓舞人心，指引迷航者，他們善於與樹靈打交道，這些都讓他十分敬佩。

這讓他能夠快速融入這片土地，即使對深入陸地並無多大興趣，甚至還充滿恐懼，且在山林途中只能以餅乾或罐頭充飢。

許多這樣的場面都洋溢著動人、奇妙的情愫。在他第二次於島嶼山林探險結束後回到平地時，他大吃特吃，且還喝了啤酒。在山林的飢餓之旅，使他與助手島田英次都印象深刻。

學生與助手們幫助他一起完成了《台灣植物圖譜》，這使他成為發現台灣杉的命名者，成了台灣爺的早田跨上更深、更廣的植群世界，圖鑑如百科全書，他建構了島嶼植群的神祕星圖。

多年之後的某一天，早田的年輕學生島田手捧杉林溪裡的水，手舉到自己的臉前，去感受並吸入水，嘗到甘味的清爽氣息。（一二）

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