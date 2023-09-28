阿尼默／圖

我緊張了，小心地起身拉開玻璃拉門，暗室裡叔的面色漲成紅紫色，汗滴滿臉，痰液已經流滿了前襟。吃力地哭泣般大口吸氣。一雙眼珠瞪得老大，紅血絲浮在淡黃的眼白好像在大聲呼救，嘴開開的好像想說什麼。

我愣住了，直覺性地一步步地後退，幾乎暴力地推開拉門，趕緊搖醒阿嬤，然後快步走向廁所。陰暗的廁所白燈微弱，照著鏡子裡撐著洗手台的手發抖。一抬眼我看到自己慘白的臉，一陣惡心湧上，嘩啦啦的白水槽花了。

有陣子我不敢直視那雙眼睛。

在阿公家，我們不談叔的狀況，回彰化的家也一樣，回外婆家也一樣，父不提、母不說、弟不問。有時同事、親戚會關心幾句，四個人都好像叔是個陌生人一樣，從來不談。

叔的狀況起起伏伏，出院沒多久又回去了。家裡頓時安靜下來，那陣子天氣涼了一點，連電扇都不用開了。阿公一個人在家吃得十分簡單，有幾盤盛裝被反覆滾煮而幾乎失去顏色的黃褐團狀物，就知道這大概是阿公這禮拜的某道家常。廚房在我們家是非常重要的場所，菜色編排自然不是我等能夠插手干涉的，而餐桌禮儀也一分少不得。盛飯順序須依輩分，阿公有專屬的筷子、阿嬤喜歡用瓷碗等，小時候沒有人告訴我這些規矩，自然被罵了好幾次。父看到我泛淚，便喝斥不准哭，閉嘴吃飯。

家人們通常只在餐桌聊天。阿嬤喜歡說親戚的近況和左鄰右舍的軼事、阿公說菜價和分析每道料理背後的來源和恩怨、父和母通常不起頭只顧聽，弟不通台語，只能支支吾吾地回答問題，叔不說話。在我們家的餐桌，沒吃完飯是不許離開的，不管吵得再怎麼凶，筷子都摔了、碗都放了還是得坐在那。其他人勸架時，叔卻從來不說話。即便最近也偶爾談起遺產等事，叔還是從未說過一句。

假日中午，我們例行送餐。阿嬤推著叔的輪椅緩步靠近，少了餐桌的氛圍，寒暄內容是能輕鬆許多。母負責聽阿嬤抱怨醫院裡態度糟透的護理師和吵鬧的隔壁床，父站在旁邊只聽。我看著叔乾裂泛紫的嘴唇，深刻記得有次父私下拜託我多和叔聊天。「除了你，叔不跟任何人講話。」

看著叔每隔一個禮拜就消瘦一點的臉頰，曾經的大肚子幾乎減去。上了高中的我還是只能很笨地說出父給的建議問候，「身體有沒有好一點」、「有沒有哪裡不舒服」。

有時假日我們改回外婆家。大舅喜歡留父在深夜母帶著弟去睡後喝酒。舅十分大男人，話題圍繞政治、股票 、進口車、洋酒，醉了就罵同住的親戚惡性。父是隨和的人，也會搭上幾句。我喜歡假借看電影之名，留在沙發聽他們對話。

威士忌杯敲擊，舅面露微醺之緋，「啊恁小弟敢轉來厝內啊？狀況敢有較好？」

我心裡一抽，其實略期待父有所表示，雖然自知我大概很快就會被舅催促就寢，其實寢室就在客廳隔壁。但那個夜晚，我再也沒聽到父的聲音，只聽見玻璃杯碰撞頻繁。

少了曾經童言童語的餐桌變得安靜，沒有人刻意說些什麼。咳嗽聲會結束嗎？也沒有人提過。阿嬤要求叔在餐桌上若要咳嗽，要蓋著或壓住氣切口，怕飛沫染了菜。叔還是繼續咳，阿嬤提高音量說要摀住，叔沒照做。阿嬤火了，叔沒說話只是繼續。阿公有時會出來打圓場，好啦稍微蓋咧就好，阿妳嘛莫受氣，猶咧食飯咧。阿嬤賭氣大喊算了！餐桌的電扇把空氣帶離皮膚又重新黏上，悶熱的初春雨得突然，廚房裡冷氣開了，也開始囤積厚重的油煙味。

沒人再說話了，靜得我開始聽到各種咀嚼聲，弟很不規律地咬空心菜，母口中的飯已經被磨碎成帶有黏液的團狀，發出液體來回沾黏的曖昧的聲音。我試著轉移注意力到抽痰機接近安養的垂死呼喊，一陣一陣的百萬隻蜂湧，或是震動模式從不接聽的來電鈴聲。

抽痰機在我後方傳來過度的震動，發狂似地低吟哀歌，唱著我不懂的經文。叔開始劇烈咳嗽，阿嬤又按捺不住開始碎嘴，阿公猛吸著湯，父撕咬肉、母咬碎軟骨，弟的不鏽鋼湯匙刮著碗。血氧機大聲嘶吼，我瞄了一眼大聲咳嗽的叔，氣切口的紗布上竟多了些血跡。阿嬤的不鏽鋼湯匙刮著碗，阿公開始碎嘴湯有一點鹹，父咬碎軟骨、母撕咬肉，弟猛吸著湯。血氧機大聲嘲笑，我瞄了一眼叔，氣切口的紗布上又多了更多血碎片。

阿嬤沒有要去拿紗布的意思，我在心裡混沌該不該問叔會痛否。叔只是不停地咳嗽，像被枝仔冰嗆著了那樣、像嬸嬸回來不客氣地談財產低著頭那樣、像親戚不帶感情地關心那樣、像醫生語重心長站在旁邊和阿嬤報告情況那樣、像半夜痰卡在喉頭那樣、像餐桌上不靈巧的手顫抖地抓握筷子那樣、像那雙急於向我求救的黃眼睛那樣，咳嗽。

沒有人說話。（下）