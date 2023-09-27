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島嶼森林之歌（一一）

鍾文音

他請長老繪製地圖時，發現長老可以自如地轉換地圖比例的大小，甚且還不斷拍胸脯保證，地圖和眼中所見的比例絕對一致。

這使入侵者在探索森林時，也在發現並重新適應他們殖民的土地。在遙遠北方的某些地方，生活著一些不為外人所知的森林人。

有時候他走到半路，遇到風向不對，就會返回。長老教過他，這意味著獵殺的氣息。沿途打獵很困難，憑自己腦袋裡的地圖，他的學生與助手們追隨著他行進這座聖山的森林山區數年，最後許多學生們越過了比他走過更高的山稜線，抵達更深、更深的森林底部。除了延續他發現了島嶼獨有的高杉之外，相繼也有更多發現的特有種的出土訊息。

在這裡他們確實遇到了一些人。他們在山區遇到讓他印象深刻的山林求生術，其中還有一個叫阿卡的人，竟在斷腿時，幫自己打造了一條美麗的義肢，用木頭刻製的木腿。阿卡過世後，還把木腿送給了他這個熱愛植物樹木的人（可惜的是，多年後這個木製義肢被某個無知的學生，誤當木頭給燒了）。

樹木本身不移動，樹木從來不知道，有天也可以變成一條助人行走的木腿。

他的禮物。

當時他從未見過樹木打造的腿，木製義肢，這讓他感到非常不可思議地發出「綺麗啊」的驚嘆。

從未停歇的低語迴盪，就像他讀到「絳珠草」的還淚之說，原來植物也有其宿命。石頭與草，絕配。樹靈，從小他就是能感知的。但樹木的傷害從未停止，從遠方汩汩而來的血流聲無法歇止，白色的血，木之淚。（一一）

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