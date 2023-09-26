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島嶼森林之歌（一○）

鍾文音

長老以前都是巫師治病，但這回傷得太嚴重，連巫師也沒方法了，於是只好答應早田帶長老，去了山下所謂文明的醫院治療。在文明病房，長老非常鬱鬱寡歡。長老告訴早田，有時他會把雙手放在眼前盯著看，彷彿森林就在他的手掌裡，山川水源之上，他可以看到他去過的海岸、湖泊、山脈和丘陵，他還可以看到海豹、鳥和獵物。

早期一些抵達聖山的探險家們非常重視部落以及這片土地、森林的一切知識，並請在地人繪製附近的地圖。部落人屈從，多半是基於利益而幫忙，但後來是被植物學家們感動，知道他們和當局不同，他們不是來砍樹的。

當然，他們當時也還沒有意識到這舉動，仍將使他們往後失去更多的山林。這些地圖對植物學家、人類學家、旅行家及探險家都很有用處，使他們入山而不會迷航在森林裡，對空間有了輪廓與如何生存的認知。

熟悉當地景觀與繪製詳盡地圖，這是迥異的能力。許多部落人能夠不假思索，就繪製出他們從小生長的山林和高山的精準地圖，山林地圖的每一片樹林就像水紋的地理學。

製一幅地圖，當地人可以用石頭、樹枝和落葉，以巧妙、易解的方式，按一定比例而繪製了山區的地形圖。早田對他們具有這樣三維地圖的認知知識感到驚訝。當地人且能輕易看懂他帶來的西方地圖和植物圖表，無論這些圖是以哪個方向遞給他們，不論倒著或側著，部落人都看得津津有味。他們的腦中有山、有樹、有風，圖像只是他們的土地而已。（一○）

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